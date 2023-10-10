كأس العالم ليس وحيدًا .. يورو 2028 في خمس دول و2032 في دولتين!

الاتحاد الأوروبي يعلن النتائج!

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن البلاد التي ستقوم بتنظيم بطولتي كأس الأمم الأوروبية في صيف 2028 و2032 على التوالي.

جاء هذا في بيان أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأكد خلاله أن اللجنة التنفيذية قد استقرت على تنظيم إنجلترا وأيرلندا الشمالية وأيرلندا واسكتلندا وويلز لنسخة 2028.

بينما أعلن أن ملف إيطاليا وتركيا هو الفائز بتنظيم نسخة 2032 بعد أن كانا قد قدما ملفات منفصلة في البداية ثم قررا أن يدمجا طلب التنظيم سويًا.

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يأتي هذا بعد أيام من إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تنظيم بطولة كأس العالم 2030 بين ست دول على أن تقام في الأساس في المغرب وإسبانيا والبرتغال.

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جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 ستقام في ألمانيا، ويجري في الوقت الحالي بيع تذاكرها، وتبدأ أسعارها من 30 يورو.