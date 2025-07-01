الظهور الأول في كأس العالم للأندية .. تشابي ألونسو يزف أنباء سارة عن عودة كيليان مبابي لريال مدريد

"احتمالية كبيرة" لمشاركة مبابي ضد يوفنتوس

أعلن المدير الفني لريال مدريد، تشابي ألونسو، عن وجود "احتمال كبير" لمشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي في مواجهة يوفنتوس ضمن دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، بعد تعافيه من وعكة صحية حادة.

ماذا حدث؟

مبابي، المتوج بكأس العالم، غاب عن مباريات دور المجموعات الثلاث (الهلال، باتشوكا وريد بول سالزبورج)، بسبب إصابته بالتهاب معوي حاد، استدعى نقله إلى المستشفى، لكنه عاد مؤخرًا إلى التدريبات بعد استعادة لياقته البدنية.

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ريال مدريد يسعى لإضافة لقب جديد إلى خزائنه، بعد تصدره مجموعته في البطولة بـ7 نقاط من انتصارين وتعادل وحيد.

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في الوقت الذي يواجه خلال تشابي ألونسو، الذي تولى تدريب الفريق الملكي مؤخرًا، تحديًا كبيرًا في إثبات نفسه سريعًا وسط ضغط جماهيري وإعلامي معتاد في النادي الملكي.

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ماذا قال تشابي ألونسو؟

قال ألونسو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كيليان بحالة جيدة الآن، ونتحدث يوميًا. سنتخذ القرار النهائي صباح يوم المباراة، لكن هناك احتمالًا كبيرًا أن يشارك لأول مرة في البطولة".

وأضاف: "كل مباراة الآن هي حياة أو موت. نواجه فريقًا كبيرًا مثل يوفنتوس، وعلينا تقديم أداء متكامل للعبور".

وتابع: "كنا نتحضر في الأسابيع القليلة الماضية لنكون جاهزين. نحن الآن في مرحلة خروج المغلوب، دور الستة عشر ضد فريق قوي مثل يوفنتوس، لذا يجب أن نقدم أداء شاملاً للعبور".

هل تعلم؟

مبابي سجل 43 هدفًا في موسمه الأول مع ريال مدريد، وساهم في التتويج بكأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال، لكنه لم يحقق ألقابًا محلية تحت قيادة المدرب السابق كارلو أنشيلوتي.