قبل كأس السوبر السعودي .. بينتو يُسعد النصر وفراس البريكان يُقلق الأهلي

الأهلي والنصر يستعدان بقوة للسوبر

اقتربنا كثيرًا من انطلاق كأس السوبر السعودي، ولذلك رفعت جميع الأندية المشاركة وتيرة استعداداتها في تلك البطولة، التي تأتي في بداية الموسم الجديد 2024-25.

ويُشارك الهلال "بطل الدوري"، والنصر "وصيف الدوري"، والأهلي "ثالث الدوري"، والتعاون "رابع الدوري"، في كأس السوبر السعودي الذي سيُلعب فيه نصف النهائي يومي 13 و14 أغسطس الجاري.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن ماتيوس بينتو حارس مرمى النصر قد يُشارك في مباراة فريقه ضد التعاون في نصف النهائي، بعد أن تحسنت حالته البدنية.

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وشارك بينتو في تدريبات لياقية من أجل إعداده لمواجهة التعاون، حيث أصيب في منطقة الحوض خلال تدريبات الفريق بالمعسكر الذي أقيم في البرتغال.

وأضافت الصحيفة أن فراس البريكان يُثير القلق داخل النادي الأهلي قبل مواجهة الهلال، حيث أكدت المصادر على احتمالية غيابه عن المواجهة، بسبب تعرضه لتمزق بالعضلة الخلفية خلال إحدى وديات الراقي في معسكر الفريق.

ويتم تكثيف العلاج خلال الوقت الحالي مع البريكان، لمحاولة لحاقه بمواجهة الهلال، في نصف نهائي كأس السوبر، أو وجوده على مقاعد البدلاء على أقل تقدير في حال عدم قدرته على اللعب بصفة أساسية.