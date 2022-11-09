كأس الرابطة الإنجليزية.. آرسنال يفقد أول الألقاب ورائعة محرز تسقط تشيلسي

مباريات الدور الثالث من كأس الرابطة شهدت كوارث لفرق لندن

فقد آرسنال أولى البطولات المرشح لها هذا الموسم حين انقاد لهزيمة من برايتون 3-1 في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

أهداف برايتون سجلها كل من داني ويلبيك لاعب آرسنال السابق إلى جانب كل من كاورو ميتوما وطارق لامبتي الذي سجل هدفه الأول هذا الموسم مع برايتون بينما سجل إدوارد نكيتياه هدف الجانرز الوحيد.

وحقق ويلبيك بهذا رقمًا مبهرًا وغير مسبوق، وهو أنه بات أول لاعب يسجل على ملعب الإمارات بـ 4 قمصان أندية مختلفة (برايتون - مانشستر يونايتد - آرسنال - واتفورد).

عملاق لندني آخر غادر المسابقة وهو توتنهام الذي انقاد لهزيمة مرة هو الآخر أمام نوتنجهام فورست بهدفين نظيفين، سجلهما كل من رينان لودي وجيسي لينجارد.

ولأن اليوم كان وبالًا على فرق لندن، فقد غادر تشيلسي البطولة أيضًا بعدما هزم من مانشستر سيتي بهدفين نظيفين على ملعب الاتحاد.

البداية كانت من الدولي الجزائري رياض محرز الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 53 من عمر المباراة، بكيفية رائعة جعلت الكل يتذكر هدفه الأيقوني في مرمى نيجيريا.

وبعد 5 دقائق لا أكثر، ضاعف الأرجنتيني جوليان ألفاريز النتيجة لأصحاب الأرض وعزز التقدم وصعب المهمة على رجال المدرب جراهام بوتر.

بدوره، حاول وست هام يونايتد حفظ ماء الوجه بفوز متأخر على بلاكبيرن روفرز الذي تقدم بشكل مفاجئ على أصحاب الأرض في الدقيقة السادسة عن طريق جاك فالي، لكن الروفرز قلبوا الطاولة في الأخيرة.

وست هام أدرك التعادل عن طريق بابلو فورنالس بنهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل ميشيل أنطونيو هدفًا ثانيًا في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

لكن بنجامين بريريتون أدرك تعادلًا متأخرًا للضيوف في الدقيقة 88 لتذهب المباراة إلى الركلات الترجيحية التي ابتسمت لبلاكبرن 10-9 بعد ماراثون طويل.

بدوره أسقط وولفرهامبتون نظيره ليدز يونايتد بهدف متأخر سجله بو بكر تراوري، فيما مر نيوكاسل من عقبة كريستال بالاس بركلات الترجيح (3-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

ليفربول انتظر بدوره انتهاء الوقت الأصلي من مباراته أمام ديربي كاونتي بالتعادل السلبي كي يذهب إلى ركلات الترجيح، ليحسم التأهل بالفوز 3-2 ويتأهل إلى المرحلة المقبلة من كأس الرابطة بعد مباراة تألق فيها الحارس البديل، الأيرلندي كيفن كيليهير.

وبركلات الترجيح أيضًأ، حسم ساوثامتون التأهل إلى الدور اللاحق بعد التعادل الإيجابي مع شيفيلد وينزداي بهدف لكل فريق، بعدما تقدم الضيوف عن طريق جوش وينداش قبل أن يتعادل حيمس وورد براوز لصالح فريق ملعب سان ماري.