"تكرار هذا الأمر سيؤثر على سمعة كأس الخليج!" .. احتجاج شديد اللهجة من الإمارات بعد السقوط أمام الكويت

الاحتجاجات تتواصل في بطولة "خليجي 26"..

أصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بيان احتجاج شديد اللهجة؛ بعد سقوط المنتخب الوطني الأول أمام الكويت، مستضيفة بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

الإمارات سقطت بهدف مقابل اثنين أمام منتخب الكويت، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة "خليجي 26"؛ في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا.

وفي هذا السياق.. وصف اتحاد كرة القدم الإماراتي في بيان رسمي، مساء اليوم الأربعاء، الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها المنتخب الوطني أمام الأزرق الكويتي بـ"الجسيمة"، معتبرًا أن طرد المدافع كوامي أوتون، في الدقيقة 86 من عمر المباراة؛ كان غير صحيح وأثر على النتيجة النهائية؛ على حد قوله.

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وزعم أن تدخلات تقنية الفيديو "فار"، طوال دقائق المباراة، كانت غير منصفة؛ مطالبًا اتحاد الخليج العربي بالتدخل فورًا، لمنع هذه الأخطاء التحكيمية؛ بالقول: "تكرار هذا الأمر سيؤثر سلبًا على سمعة البطولة!".

وناشد اتحاد الكرة الإماراتي نظيره الخليجي، باختيار ما اسماهم "حكامًا مؤهلين" لإدارة مباريات البطولة، وإعطاء اهتمام أكبر للجانب التحكيمي؛ خاصة أن المنتخبات المشاركة تعطي أولوية كبيرة للقب.

جدير بالذكر أن الإمارات تقبع في "قاع" ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، برصيد نقطة وحيدة فقط بالتساوي مع قطر؛ وبفارق 3 نقاط عن منتخبي الكويت وعمان، صاحبي المركزين الأول والثاني بالتساوي أيضًا.