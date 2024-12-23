"يلعبون رغمًا عنهم وينتظرون وداع كأس الخليج!" .. اتهام قوي من لاعب الاتحاد السابق لنجوم المنتخب السعودي

الاتهامات تلاحق كتيبة هيرفي رينارد..

يبدو أن نغمة التشكيك في وطنية لاعبي المنتخب السعودي لن تطال القائد سالم الدوسري فقط، إنما كذلك كافة المجموعة الحالية المشاركة في كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26".

البعض شكك في وطنية التورنيدو طوال الفترة الماضية بداعي تباين مستواه مع المنتخب عن ذلك الذي يقدمه مع الهلال، بجانب تعرضه لعدد من الإصابات قبل بعض المعسكرات.

أما الأخضر فقد افتتح مشاركته في خليجي 26 أول أمس الأحد، بالخسارة أمام البحرين بثلاثية مقابل هدفين، لتتعرض كتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لهجوم كبير، في لقاء شارك به سالم بالشوط الثاني رغم معاناته من كسور خفيفة في الوجه.

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أحد من هاجموا تلك الكتيبة هو مشعل السعيد؛ لاعب الاتحاد السابق، حتى وصل به الأمر باتهام اللاعبين باللعب بقميص المنتخب السعودي "رغمًا عنهم".

وقال السعيد خلال تصريحاته ببرنامج "في 90": "الرغبة مفقودة، نحن كلاعبين نلاحظ هذا داخل الملعب من خلال الثنائيات والواحد على واحد ورد الفعل عند استقبال هدف، أمام البحرين رأينا رد فعل لاعبينا بعد الهدف؛ نصف اللاعبين يلومون بعضهم البعض أو يضعون رأسهم أرضًا، وكيف رد فعلهم وهم مهزومون؟!؛ هل يسارعون لأخذ الكرة وبدأ اللعب من جديد؟!، ما رأيناه يقول إن هذه المجموعة من اللاعبين "شبعوا"، مؤكد أن البعض وليس الكل".

وأضاف: "بعض اللاعبين يشعرنا بأنه مغصوب على اللعب، أو ينظر للبطولة (خلينا نخلصها سواء مهزومين أو منتصرين)، وهذه مشكلة إذا وصلت تلك الطاقة السلبية للمعسكر، بعد هدف البحرين الأول لم يسارع لأخذ الكرة للعب إلا ياسر الشهراني".

يذكر أن الأخضر يلتقي في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الخليجية بمنتخب اليمن، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.