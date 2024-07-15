هل يشرب من كأس الاتحاد المر؟ .. سعود عبدالحميد يرفض العروض الأوروبية ولكن يصدم الهلال!

يبدو أن الكرة لن تكون في ملعب الهلال بشأن سعود عبدالحميد!

حسم سعود عبدالحميد؛ ظهير أيمن الهلال السعودي، موقفه من العروض الأوروبية التي يتلقاها منذ كأس العالم قطر 2022 ومستمرة حتى الميركاتو الصيفي الحالي، مقررًا الاستمرار في القلعة الزرقاء، لكن لا تبدو الكواليس إيجابية رغم هذا القرار.

التقارير تتحدث عن تلقي الظهير السعودي عدة عروض إنجليزية وفرنسية وإيطالية سواء من أستون فيلا أو تولوز أو روما.

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية فإن عبدالحميد قرر عدم النظر للعروض المقدمة إليه في الوقت الحالي، واستقر على دخول الموسم الجديد 2024-2025 بالقميص الأزرق.

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لكن ما هو غير سار خلف الكواليس، هو أن الصحيفة أكدت في الوقت نفسه أن أخطر مسؤولي الهلال برفض الحديث كذلك عن تجديد عقده حاليًا، وتأجيل الأمر لحسمه سواء بالتجديد أو لا إلى الميركاتو الشتوي المقبل، رغم أنه سيكون قد دخل الفترة الحرة في عقده وقتها، ما يسمح له بالتوقيع لأي نادٍ جديد دون الرجوع للزعيم.

هذا الأمر فعله من قبل سعود مع ناديه السابق الاتحاد، فقد أجل تجديد عقده في صيف 2021 حتى دخول شتاء 2022 ووقتها وقع للهلال، ما اضطر النادي الجداوي لبيع الستة أشهر المتبقية في عقده للزعيم "اضطراريًا" بدلًا من خسارته مجانًا في نهاية ذاك الموسم.