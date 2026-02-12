كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26: القرعة والمباريات والنتائج ودليل كل جولة

عادت كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نسختها الـ 145 في موسم 2025-26، حيث تتنافس أكبر الفرق في إنجلترا (بالإضافة إلى بعض الفرق من ويلز) للفوز بأحد أكثر الألقاب شهرة في عالم كرة القدم.

يضم كأس الاتحاد الإنجليزي أندية من جميع مستويات هرم كرة القدم، ويوفر في كثير من الأحيان للأندية الصغيرة فرصة خوض مباراة كبيرة ضد أحد عمالقة هذه الرياضة، بل وحتى إمكانية "إطاحة العملاق". كان كريستال بالاس هو البطل الحالي، لكنه خسر أمام ماكليسفيلد إف سي، الذي لا ينتمي إلى الدوري، في الجولة الثالثة، في حين أن فرقًا مثل أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومجموعة من الفرق الطموحة في الدوري الإنجليزي الممتاز ستطاردهم طوال الطريق.

هنا، يقدم لك GOAL جميع التفاصيل حول كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26، جولة تلو الأخرى، بما في ذلك القرعة والمباريات والنتائج ومعلومات البث التلفزيوني.

قرعة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26 والمباريات والنتائج

أجريت القرعة يوم الاثنين 12 يناير 2026. من بين المباريات البارزة مباراة وريكسهام وإيبسويتش تاون، بينما يجدد مانشستر سيتي مواجهته مع منافسه المحلي سالفورد سيتي. في المملكة المتحدة، ستبث المباريات مباشرة على قنوات BBC و TNT Sports. في الولايات المتحدة، يمكن مشاهدة المباريات على شبكة ESPN.

قرعة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26 والمباريات والنتائج

أجريت قرعة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الاثنين 8 ديسمبر، قبل المباراة المباشرة بين براكلي تاون وبيرتون ألبين، وستقام المباريات بين 9 و12 يناير.

التاريخ المباراة قناة تلفزيونية 9 يناير بورت فالي 1-0 فليتوود تاون ديسكفري+، ESPN+ 9 بريستون نورث إند 0-1 ويجان ديسكفري+، ESPN+ 9 ريكسهام 3-3 نوتنغهام فورست (ريكسهام يفوز 4-3 بركلات الترجيح) TNT Sports 1، ديسكفري+، ESPN+ 9 MK دونز 1-1 أكسفورد يونايتد (أكسفورد يفوز 4-3 بركلات الترجيح) Discovery+، ESPN+ 10 وولفز 6-1 شروزبري تاون ديسكفري+، ESPN+ 10 إيفرتون 1-1 سندرلاند (فوز سندرلاند 3-0 بركلات الترجيح) ديسكفري+، ESPN+ 10 تشيلتنهام تاون 0-2 ليستر سيتي ديسكفري+، ESPN+ 10 ماكليسفيلد 2-1 كريستال بالاس BBC One، BBC iPlayer، TNT Sports 1، Discovery+، ESPN+ 10 دونكاستر روفرز 2-3 ساوثهامبتون أهم اللقطات فقط (المملكة المتحدة)، ESPN+ 10 إيبسويتش تاون 2-1 بلاكبول أهم اللقطات فقط (المملكة المتحدة)، ESPN+ 10 مانشستر سيتي 10-1 إكستر سيتي أهم اللحظات فقط (المملكة المتحدة)، ESPN+ 10 شيفيلد وينزداي 0-2 برينتفورد أهم اللقطات فقط (المملكة المتحدة)، ESPN+ 10 فولهام 3-1 ميدلسبرو أهم اللقطات فقط (المملكة المتحدة)، ESPN+ 10 بيرنلي 5-1 ميلوال أهم اللقطات فقط (المملكة المتحدة)، ESPN+ 10 بورهام وود 0-5 بيرتون ألبين أهم اللقطات فقط (المملكة المتحدة)، ESPN+ 10 نيوكاسل يونايتد 3-3 بورنموث (نيوكاسل يفوز 7-6 بركلات الترجيح) أهم اللقطات فقط (المملكة المتحدة)، ESPN+ 10 ستوك سيتي 1-0 كوفنتري سيتي أهم اللحظات فقط (المملكة المتحدة)، ESPN+ 10 توتنهام 1-2 أستون فيلا BBC One، BBC iPlayer، TNT Sports 1، Discovery+، ESPN+ 10 غريمسبي تاون 3-2 وستون سوبر ماري Discovery+، ESPN+ 10 كامبريدج يونايتد 2-3 برمنغهام سيتي ديسكفري+، ESPN+ 10 بريستول سيتي 5-1 واتفورد ديسكفري+، ESPN+ 10 تشارلتون أثليتيك 1-5 تشيلسي TNT Sports 1، ديسكفري+، ESPN+ 11 ديربي كاونتي 1-3 ليدز يونايتد TNT Sports 2، Discovery+، ESPN+ 11 بورتسموث 1-4 أرسنال TNT Sports 1، Discovery+، ESPN+ 11 وست هام 2-1 كوينز بارك رينجرز (بعد الوقت الإضافي) Discovery+، ESPN+ 11 نورويتش سيتي 5-1 وولسال ديسكفري+، ESPN+ 11 سوانسي سيتي 2-2 وست بروم (وست بروم يفوز 6-5 بركلات الترجيح) ديسكفري+، ESPN+ 11 هال سيتي 0-0 بلاكبيرن روفرز (هال يفوز 4-3 بركلات الترجيح) ديسكفري+، ESPN+ 11 شيفيلد يونايتد 3-4 مانسفيلد تاون ديسكفري+، ESPN+ 11 مانشستر يونايتد 1-2 برايتون TNT Sports 1، ديسكفري+، ESPN+ 12 ليفربول 4-1 بارنسلي TNT Sports 1، Discovery+، ESPN+ 20 سالفورد سيتي 3-2 سويندون تاون ESPN

قرعة الدور الثاني من كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26 والمباريات والنتائج

أجريت قرعة الدور الثاني من كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26 يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، ومن المقرر أن تقام المباريات بين 5 و8 ديسمبر.

التاريخ المباراة قناة تلفزيونية 5 ديسمبر سالفورد سيتي 4-0 ليتون أورينت TNT Sports 1، discovery+/ ESPN Select 6 أكرينغتون ستانلي 2-2 (AET+P 3-1) مانسفيلد تاون أهم اللقطات فقط 6 تشيلمسفورد سيتي 0-2 ويستون سوبر مير أهم اللقطات فقط 6 تشيلتنهام تاون 6-2 بوكستون أهم اللقطات فقط 6 إكستر سيتي 4-0 ويكوم واندررز أهم اللقطات فقط 6 بيتربورو 0-1 بارنسلي أهم اللحظات فقط 6 فليتوود تاون 2-2 (بعد الوقت الإضافي وركلات الترجيح 4-2) لوتون تاون أهم اللحظات فقط 6 غريمسبي تاون 4-0 ويلدستون أهم اللحظات فقط 6 ميلتون كينز دونز 3-1 أولدهام أتلتيك أهم اللقطات فقط 6 بيتربورو يونايتد 0-1 بارنسلي أهم اللحظات فقط 6 بورت فيل 1-0 بريستول روفرز أهم اللقطات فقط 6 ستوكبورت كاونتي 0-0 (بعد الوقت الإضافي وركلات الترجيح 5-4) كامبريدج يونايتد أهم اللقطات فقط 6 سويندون تاون 4-0 بولتون واندررز أهم اللحظات فقط 6 ويجان أتلتيك 2-2 (بعد الوقت الإضافي وركلات الترجيح 4-3) بارو أهم اللقطات فقط 6 ساتون يونايتد 1-2 شروزبري تاون BBC Two و iPlayer و TNT Sports 2 / ESPN Select 6 تشسترفيلد 1-2 دونكاستر روفرز TNT Sports 1 و discovery+ / ESPN Select 7 سلو تاون 1-3 ماكليسفيلد TNT Sports 2 و discovery+ / ESPN Select 7 بورهام وود 3-0 نيوبورت كاونتي BBC Two و iPlayer و TNT Sports 1 / ESPN Select 7 جيتسهيد 0-2 وولسال TNT Sports 2 و discovery+ / ESPN Select 7 بلاكبول 4-1 كارلايل يونايتد TNT Sports 1 و discovery+ / ESPN Select 8 براكلي تاون 1-3 بيرتون ألبين TNT Sports 1 و discovery+ / ESPN Select

قرعة الدور الأول من كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26 والمباريات والنتائج

أقيمت مباريات الدور الأول من كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26 بين 31 أكتوبر و3 نوفمبر 2025. وأجريت القرعة يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025.

التاريخ المباراة قناة تلفزيونية 31 أكتوبر لوتون تاون 4-3 فورست جرين روفرز TNT Sports 1 / ESPN Select 1 تشيلمسفورد سيتي 4-1 برينتري تاون TNT Sports 1 & 3 / ESPN Select 1 ويستون سوبر ماري 2-1 (بعد الوقت الإضافي) ألديرشوت تاون أهم اللقطات فقط 1 سالفورد سيتي 1-1 (4-2P) لينكولن سيتي أهم اللحظات فقط 1 كولتشستر يونايتد 2-3 إم كيه دونز أهم اللحظات فقط 1 ترانمير روفرز 1-3 ستوكبورت كاونتي أهم اللقطات فقط 1 ويجان أتلتيك 1-1 (5-3P) هيميل هيمبستيد تاون أهم اللقطات فقط 1 نيوبورت كاونتي 2-2 (4-3P) جيلينجهام أهم اللقطات فقط 1 تشيلتنهام تاون 1-0 برادفورد سيتي أهم اللحظات فقط 1 بارنسلي 3-2 يورك سيتي أهم اللقطات فقط 1 ريدينغ 2-3 (بعد الوقت الإضافي) كارلايل يونايتد أهم اللقطات فقط 1 بروملي 1-2 بريستول روفرز أبرز اللقطات فقط 1 بيتربورو يونايتد 1-0 كارديف سيتي أهم اللقطات فقط 1 أولدهام أتلتيك 3-1 نورثامبتون تاون أهم اللحظات فقط 1 كريو ألكسندرا 1-2 دونكاستر روفرز أهم اللقطات فقط 1 ستيفيناج 0-1 تشيسترفيلد أهم اللحظات فقط 1 بورهام وود 3-0 كراولي تاون أهم اللقطات فقط 1 ساتون يونايتد 2-1 AFC تيلفورد يونايتد أهم اللقطات فقط 1 بولتون واندررز 2-1 هدرسفيلد تاون أهم اللحظات فقط 1 سبينيمور تاون 0-2 بارو أهم اللقطات فقط 1 ويكوم واندررز 2-0 بليموث أرجيل أهم اللحظات فقط 1 إف سي هاليفاكس تاون 0-2 إكستر سيتي أهم اللقطات فقط 1 سلو تاون 2-1 ألترينشام أهم اللحظات فقط 1 ويلدستون 1-0 ساوثيند يونايتد أهم اللقطات فقط 1 روثرهام يونايتد 1-2 (بعد الوقت الإضافي) سويندون تاون أهم اللحظات فقط 1 جريمسبي تاون 3-1 إيبسفليت يونايتد أهم اللحظات فقط 1 بوكستون 2-1 (بعد الوقت الإضافي) تشاتام تاون أبرز اللقطات فقط 1 بورتون ألبين 6-0 سانت ألبانز سيتي أهم اللقطات فقط 1 بلاكبول 1-0 سكونثورب يونايتد أبرز اللقطات فقط 1 كامبريدج يونايتد 3-0 تشيستر أهم اللقطات فقط 1 أف سي ويمبلدون 0-2 جيتسهيد أهم اللقطات فقط 1 مانسفيلد تاون 3-2 هاروغيت تاون أهم اللحظات فقط 1 ماكليسفيلد 6-3 AFC توتون أهم اللحظات فقط 1 فليتوود تاون 2-1 بارنيت أبرز اللقطات فقط 1 براكلي تاون 2-2 (4-3P) نوتس كاونتي بي بي سي تو / تي إن تي سبورتس 3 / إي إس بي إن سيليكت 2 ساوث شيلدز 1-3 شروزبري تاون TNT Sports 1 / ESPN Select 2 إيستلي 0-3 وولسال BBC Two / TNT Sports 2 / ESPN Select 2 بورت فالي 5-1 مالدون آند تيبتري TNT Sports 1 / ESPN Select 2 جينسبورو ترينيتي 1-2 (بعد الوقت الإضافي) أكريتونج ستانلي TNT Sports 1 / ESPN Select 3 تامورث 0-1 ليتون أورينت TNT Sports 1 / ESPN Select

قنوات تلفزيونية وبث مباشر لكأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26

البلد قناة تلفزيونية المملكة TNT Sports، discovery+، BBC الولايات المتحدة ESPN

المملكة المتحدة

TNT Sports و discovery+ و BBC هي شركاء البث لكأس الاتحاد الإنجليزي في المملكة المتحدة لموسم 2025-26. ستبث TNT Sports مباريات مختارة من الدورين الأول والثاني، بالإضافة إلى جميع مباريات الدور الثالث فصاعدًا، باستثناء تلك التي تبدأ خلال فترة الحظر من الساعة 3 مساءً يوم السبت. في غضون ذلك، ستبث BBC 14 مباراة مباشرة، بالتشارك مع TNT Sports. وستبث مباراتين في كل جولة حتى الدور ربع النهائي. كما ستبث إحدى مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية.

الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، ستكون مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي متاحة للمشاهدة والبث المباشر على ESPN وقنوات شبكتها، بما في ذلك ESPN Select.

مواعيد جولات كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26

بدأت جولات التصفيات المؤهلة لكأس الاتحاد الإنجليزي في أغسطس 2025، على أن تبدأ الجولة الأولى في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر. وتشارك في هذه المرحلة 48 فريقًا من دوريات EFL - 24 فريقًا من دوري الدرجة الأولى و24 فريقًا من دوري الدرجة الثانية.

تدخل فرق الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى من الدور الثالث، المقرر إجراؤه في أوائل يناير 2026. يمكنك الاطلاع على تفاصيل تواريخ الأدوار، بالإضافة إلى الفرق المشاركة وعدد المباريات أدناه.

الجولة التاريخ الرئيسي الفرق المشاركة عدد المباريات الجولة الأولى 1 نوفمبر 2025 24 فريقًا من الدوري الأول + 24 فريقًا من الدوري الثاني 40 الدور الثاني 6 ديسمبر 2025 لا 20 الجولة الثالثة 10 يناير 2026 20 فريقًا من الدوري الممتاز + 24 فريقًا من دوري الدرجة الثانية 32 الجولة الرابعة 14 فبراير لا شيء 16 الجولة الخامسة 7 مارس 2026 لا شيء 8 ربع النهائي 4 أبريل 2026 لا شيء 4 نصف النهائي 25 أبريل 2026 لا شيء 2 النهائي 16 مايو 2026 لا شيء 1

ما هي جائزة كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26 المالية؟

تختلف جوائز كأس الاتحاد الإنجليزي حسب الدور، حيث يحصل الفائزون في مباريات الدور الأول على 45,000 جنيه إسترليني (60,000 دولار) لكل منهم، بينما يحصل الخاسرون على 15,000 جنيه إسترليني (20,000 دولار) لكل منهم. تزداد الجوائز بشكل كبير مع تقدم الأدوار، ولكن تزداد المخاطر أيضًا، حيث لا توجد جوائز مالية للخاسرين في الدور الرابع والدور الخامس ودور ربع النهائي. كبطولة مستقلة، تبلغ قيمة الجائزة النهائية 2 مليون جنيه إسترليني (2.6 مليون دولار) للفائزين، بينما يحصل الوصيف على مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار).

إذا دخل فريق ما المنافسة في الجولة الأولى وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي، فسوف يجمع ما يزيد قليلاً عن 4 ملايين جنيه إسترليني (5.3 مليون دولار) من الجوائز المالية. أكبر مبلغ من الجوائز المالية يمكن أن يجمعه فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز، يدخل في الجولة الثالثة، في كأس الاتحاد الإنجليزي هو 3.9 مليون جنيه إسترليني (5.2 مليون دولار).