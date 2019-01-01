كايو يعتذر لجاريدو ويقترب من المشاركة أمام الهلال

قررت إيقاف كايو بقرار من الطاقم الفني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية إماراتية عن اقتراب اللاعب البرازيلي كايو لوكاس من العودة إلى تدريبات فريقه العين خلال الأيام المقبلة بعد تقديم اعتذار بشكل رسمي للمدير الفني واللاعبين.

وأضافت التقارير أن اللاعب قد يكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات والمباريات عقب قبول الاعتذار من قبل المدير الفني الإسباني كارلوس جاريدو.

وكانت إدارة العين قد قررت إيقاف كايو بقرار من الطاقم الفني، بسبب عدم الالتزام في التدريبات وعدم تحمل المسؤولية.

تقارير صحفية: إدارة #الهلال تجهز عرضًا جديدًا لبنفيكا من أجل شراء عقد كاريلو بعد رفضهم العرض الأول بسبب قيمته المادية، في حال عدم موافقة إدارة بنفيكا على بيع اللاعب سيحاول الهلال تجديد إعارته موسم أخر.



(@Alhilal_FC :📸) pic.twitter.com/6vDcD8bkwT — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 4, 2019

الحساب الرسمي لصحيفة ”الاتحاد الإماراتية قال : ”مؤشرات بعودة البرازيلي كايو لقائمة العين أمام الهلال بعد اعتذاره للجهاز الفني وزملائه.. والمدرب يسمح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية مجددًا“.

الهلال يحضر عرضًا ثانيًا لبنفيكا من أجل شراء كاريلو

ويواجه نادي العين الإماراتي منافسه الهلال الأثنين المقبل على ملعب جامعة الملك سعود، في خامس جولات دوري أبطال آسيا.

يُذكر أن نادي العين يحتل مؤخرة ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، بينما يحتل الهلال الصدارة برصيد 9 نقاط.