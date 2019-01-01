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دوري أبطال آسيا

كايو يعتذر لجاريدو ويقترب من المشاركة أمام الهلال

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قررت إيقاف كايو بقرار من الطاقم الفني
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إماراتية عن اقتراب اللاعب البرازيلي كايو لوكاس من العودة إلى تدريبات فريقه العين خلال الأيام المقبلة بعد تقديم اعتذار بشكل رسمي للمدير الفني واللاعبين.

وأضافت التقارير أن اللاعب قد يكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات والمباريات عقب قبول الاعتذار من قبل المدير الفني الإسباني كارلوس جاريدو.

وكانت إدارة العين قد قررت إيقاف كايو بقرار من الطاقم الفني، بسبب عدم الالتزام في التدريبات وعدم تحمل المسؤولية.

الحساب الرسمي لصحيفة ”الاتحاد الإماراتية قال : ”مؤشرات بعودة البرازيلي كايو لقائمة العين أمام الهلال بعد اعتذاره للجهاز الفني وزملائه.. والمدرب يسمح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية مجددًا“.

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ويواجه نادي العين الإماراتي منافسه الهلال الأثنين المقبل على ملعب جامعة الملك سعود، في خامس جولات دوري أبطال آسيا.

يُذكر أن نادي العين يحتل مؤخرة ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، بينما يحتل الهلال الصدارة برصيد 9 نقاط.

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