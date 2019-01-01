كايو يُثير الجدل حول حقيقة الاعتذار لمدرب العين الإماراتي

مؤشرات بعودة البرازيلي كايو لقائمة العين أمام الهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أثار اللاعب البرازيلي كايو لوكاس الجدل حول حقيقة تقديم اعتذار رسمي للإدارة الفنية في نادي العين الإماراتي من أجل العودة للمشاركة مع الفريق مُجدداً.

وكان الحساب الرسمي لصحيفة ”الاتحاد الإماراتية قد غرد صباح اليوم : ”مؤشرات بعودة البرازيلي كايو لقائمة العين أمام الهلال بعد اعتذاره للجهاز الفني وزملائه.. والمدرب يسمح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية مجددًا“.

كايو لوكاس نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "هم دائما يروجون أخبار كاذبة عني كونوا حذرين فيما تصدقون

التلميذ 🆚 الأستاذ



💫الشعباني مدرب الترجي كان مساعدًا تحت قيادة البنزرتي. 👨‍🏫



معين الشعباني المدير الفني للترجي سيواجه البنزرتي مدرب الوداد .. فلمن ستكون الغلبة؟🤔 pic.twitter.com/f8Y1bKFU0w — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 4, 2019

وكانت إدارة العين قد قررت إيقاف كايو بقرار من الطاقم الفني، بسبب عدم الالتزام في التدريبات وعدم تحمل المسؤولية.

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يُذكر أن نادي العين الإماراتي يواجه منافسه الهلال الأثنين المقبل على ملعب جامعة الملك سعود، في خامس جولات دوري أبطال آسيا.