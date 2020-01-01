كايو لوكاس يعود للدوري الإماراتي عبر أحد أندية أبو ظبي

أحد أندية العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" يستهدف ضم اللاعب خلال شهر يناير الحالي

قالت تقارير صحفية إماراتية أن اللاعب البرازيلي كايو لوكاس لاعب نادي العين الإماراتي السابق وبنفيكا البرتغالي الحالي قد يعود إلى منافسات دوري الخليج العربي من جديد خلال الميركاتو الشتوي.

صحيفة "الاتحاد" الإماراتية بحسب مصادرها قالت أن اللاعب قريب من العودة مُجددًا إلى أحد أندية الدوري الإماراتي التي بدأت في مفاوضاتها مع اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن أحد أندية العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" يستهدف ضم اللاعب خلال شهر يناير الحالي، من أجل دعم الخط الأمامي.

ورجحت بعض التقارير أن النادي المقصود قد يكون أحد ناديي الوحدة أو الجزيرة، حيث يمتلك كلاهما القوة الشرائية لضم اللاعب.

نادي النصر السعودي كان قد دخل في مفاوضات مكثفة مع نادي بنفيكا البرتغالي الصيف الماضي للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي كايو بناء على توصية البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق السعودي، إلا أن ناديه رفض التخلي عنه حينها.

وكان كايو لوكاس فيرنانديز قد أكد عند رحيله عن نادي العين أن رغبته بارتداء قميص منتخب البرازيل هي السبب خلف رحيله من الزعيم إلى بنفيكا.

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يُذكر أن العديد من الأنباء قد أكدت رغبة الإدارة في عرض اللاعب للبيع من قبل نادي بنفيكا الذي تعاقد معه في يوليو الماضي، لعدم اقتناع الجهاز الفني للفريق به، حسب ما أوردته وسائل إعلام برتغالية.