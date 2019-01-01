كايو: قميص البرازيل السبب في رحيلي عن العين

اللاعب سيلعب مع بنفيكا الموسم القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد كايو لوكاس فيرنانديز أن رغبته بارتداء قميص منتخب البرازيل هي السبب خلف رحيله عن العين إلى بنفيكا.

وكان كايو قد خضع للفحوصات الطبية المعتادة في مدينة لشبونة خلال يناير الماضي قبل أن يُوقع عقدًا مع بنفيكا يمتد حتى عام 2024 ويبدأ في يوليو 2019 موعد نهاية عقد اللاعب مع الفريق الإماراتي.

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وأكد كايو أنه لعب موسمًا جيدًا مع العين وبذل قصارى جهده لمساعدة الفريق خلال منافساته المحلية والقارية.

وأوضح اللاعب أنه انتقل لصفوف الفريق البرتغالي رغبة في لفت أنظار الجهاز الفني لمنتخب راقصي السامبا، خاصة أنه مازال صغيرًا وأمامه مستقبل كبير.

وأتم صاحب الـ25 عامًا تصريحاته باستبعاد العودة للبرازيل خلال الفترة المقبلة رغم اعترافه بجمال كرة القدم التي تُلعب هناك.