"ما حدث غير مقبول أبدًا" .. مانشستر سيتي يتحرك بعد كلمات كايل ووكر الحادة بشأن توابع مباراة يوفنتوس

بيان قوي بعد كلمات اللاعب الإنجليزي الحادة

تحرك مانشستر سيتي سريعًا بعد كلمات نجمه كايل ووكر الحادة تجاه ما تعرض له عقب خسارة الفريق أمام يوفنتوس مساء أمس في دوري أبطال أوروبا بهدفين نظيفين.

سقوط الفريق الإنجليزي جعل موقفه في دوري الأبطال معقدًا للغاية، حيث بات مهددًا بقوة بالخروج من البطولة أو على الأقل عدم التأهل المباشر إلى دور الـ16.

ووكر نشر رسالة من أحد المشجعين إليه عبر حسابه على إنستجرام تحمل هجومًا حادًا وعنصريًا ضده، فما كان منه إلا الرد عليه بقسوة ومطالبته الجهات المسؤولة بالتحرك لمنع مثل هذا التوجه "الشرير والعنصري" تجاه اللاعبين والناس عمومًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث كتب "لا أحد يجب أن يتعرض لمثل الشر والعنصرية والتهديد الذي تعرضت له منذ انتهت مباراة الأمس، إنستجرام والجهات المسؤولة يجب أن تمنع حدوث ذلك لأجل جميع من يتعرض له، ما حدث غير مقبول أبدًا".

ووجه المدافع رسالة لجمهوره قائلًا "لجمهورنا، سنواصل العمل ومحاولة التحسن والتقدم وقلب الأمور لتصبح في صالحنا".

السيتي أصدر بيان أكد دعمه الكامل للاعبه رافضًا كل ما تعرض له من عنصرية منذ ليلة أمس، إذ جاء به "السيتي يُدين الإساءة العنصرية التي تعرض لها كايل ووكر منذ ليلة أمس، نحن نرفض التسامح مع أي من أنواع التمييز، بغض النظر عما إن كان في الملاعب أو عبر الإنترنت. سنقدم لكايل دعمنا الكامل بعد المعاملة المثيرة للاشمئزاز التي تلقاها".