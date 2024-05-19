هدف من منتصف الملعب.. نجم تشيلسي يلامس رقم روني الخرافي في البريميرليج!

سجل مويسيس كايسيدو، لاعب وسط تشيلسي، هدفًا رائعًا في شباك بورنموث، ضمن الجولة 38 (الأخيرة) من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف كايسيدو من تسديدة بعيدة المدى، استغل خلالها تقدم حارس بورنموث الذي خرج من مرماه لإبعاد كرة قبل وصول مهاجم تشيلسي.

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن هدف كايسيدو جاء من مسافة 50.5 ياردة، وهو أبعد هدف يتم تسجيله في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز نحو 6 سنوات.

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وأوضحت أن "واين روني سجل هدفًا من مسافة 57.7 ياردة لصالح إيفرتون في شباك وست هام عام 2017".

وحال حقق تشيلسي الانتصار فإنه سيرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 63 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز الـ12 برصيد 48 نقطة.