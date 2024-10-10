"سنفوز رغم معاناتنا أمامهم".. نجم منتخب اليابان يتحدى السعودية على أرضها!

هل سيحقق المنتخب الياباني المفاجأة ضد السعودية في جدة؟

رفع كايتو ناكامورا، نجم منتخب اليابان، راية التحدي أمام المنتخب السعودي الذي سيلعب ضده على أرضه، مؤكدًا أنه رغم معاناة فريقه أمام الأخضر، فإنه سيحقق الفوز.

ويحل الساموراي الياباني ضيفًا على نظيره الأخضر السعودي مساء اليوم الخميس، في الجولة الثالثة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال ناكامورا في تصريحات لوسائل الإعلام اليابانية: "لا تزال لدي صورة عن معاناتنا في اللعب خارج أرضنا ضد السعودية، لا أعلم ما يحدث لنا، لكني متحمس جدًا لهذه المباراة في التصفيات، وأريد الفوز بها حقًا".

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وأضاف: "لدي انطباع بأن السعودية قوية في المواجهات الفردية، ويمتلكون لاعبين مميزين في الهجوم. قمنا بدراسة وتحليل خصومنا، ولكني أعتقد أننا سنشعر بالفعل بجو المباراة خارج أرضنا".

واختتم ناكامورا حديثه قائلًا: "لن نغير طريقة لعبنا، وإذا استطعنا أن نلعب بأسلوبنا المعتاد، فسنكون بخير. تسجيل الهدف الأول مهم جدًا بالنسبة لنا، وإذا تمكن الفريق من التسجيل أولًا، فإن ذلك سيمنحنا أفضلية في تطوير اللعب بشكل أفضل".