"كان ينبغي على فان خال تقبيل ميسي في كأس العالم!"

لقطات لا يمكن نسيانها في كأس العالم 2022

كان الأرجنتيني الدولي السابق خوان رومان ريكيلمي الحاضر الغائب في مباراة منتخب بلاده ضد هولندا في ربع نهائي كأس العالم والتي انتهت بفوز بلاده بركلات الترجيح على فريق مدربه الأسبق في برشلونة لويس فان خال.

حضر ريكيلمي في احتفال ليونيل ميسي الشهير أمام دكة بدلاء هولندا على طريقة ريكيلمي، والذي تعرض للإهانة في برشلونة من قبل فان خال نفسه.

لأول مرة يتحدث ريكيلمي نفسه عن هذا السجال، قال في تصريحات لشبكة "تي واي سي" الأرجنتينية إن فان خال كان يجب عليه "أن يقبل ميسي أو يحتضنه قبل المباراة".

وقال ريكيلمي: "أسوأ شيء تفعله حين تلاقي ميسي هو أن تغضبه، أعتقد أن فان خال ذكره قبل المباراة، مع لاعب مثل ميسي لا ينبغي أن تفعل ذلك، عليك تقبيله أو احتضانه، أي شيء إلا أن تغضبه".

وأردف: "حينما يغضب منك لاعب مثل ميسي هو الأفضل في العالم فلا تتوقع أن يكون الفوز ممكنًا، لقد كانت تصريحات فان خال ضدنا إيجابية لنا، ببساطة لأنها أثارت غضب ميسي ودفعته لفعل كل شيئ من أجل الفوز".