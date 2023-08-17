"كان يجب أن يضربه مثل فالفيردي" .. الإعلام الكتالوني يسخر من عقوبة رافينيا

الصحافة الكتالونية تُقارن بين عقوبة رافينيا وفالفيردي!

سخر الإعلام الكتالوني من عقوبة البرازيلي رافينيا دياز، لاعب برشلونة بعد أن تعرض للطرد في المباراة الافتتاحية لفريقه بالدوري الإسباني أمام خيتافي.

رافينيا قام بتوجيه لكمه إلى جاستون ألفاريز لاعب خيتافي دون كرة، ليُظهر حكم المباراة البطاقة الحمراء دون تردد في الدقيقة الـ42.

وقدم برشلونة احتجاجًا رسميًا على عقوبة إيقاف اللاعب البرازيلي لمدة مباراتين، من أجل محاولة تخفيف العقوبة إلى مباراة واحدة فقط.

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وسلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الضوء على أن رافينيا كان عليه الانتظار بعد نهاية المباراة، بدلًا من الاعتداء على اللاعب داخل المستطيل الأخضر ليخسره فريقه لمدة مباراتين.

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وقامت الصحيفة بتشبيه حادثة رافينيا بما حدث مع فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد، عندما قام بصفع أليكس باينا في موقف السيارات بعد نهاية مباراتهم أمام فياريال.

وتم توقيع عقوبة الإيقاف على لاعب ريال مدريد لمدة خمس مباريات، قبل أن يقوم الملكي بالاعتراض والاستئناف على هذه العقوبة، ليتم الاستغناء عن العقوبة بشكل نهائي ويلعب فالفيردي المباراة الافتتاحية في الدوري الإسباني أمام أتلتيك بيلباو.

واختتمت الصحيفة أن ما حدث أشبه برسالة للاعبين بتسوية نزاعتهم خارج أرضية الملعب، دون التعرض لعقوبة الإيقاف مثلما حدث مع فالفيردي.