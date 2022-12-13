"كان يجب أن يحصل ميسي على كأس العالم في 2006"

علي رفعت
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Lionel Messi Argentine Coupe du monde 2006Getty Images
كأس العالمالأرجنتينليونيل ميسيالأرجنتين vs كرواتياكرواتيا

سورين يعض أصابع الندم

أكد خوان بابلو نجم المنتخب الأرجنتيني السابق أن وجود ليونيل ميسي أمام ألمانيا في 2006 كان ليغير من النتيجة النهائية للمواجهة بين الفريقين في تصريحات لصالح "ليكيب".

وصرح سورين: "كان يجب أن نرى ميسي ضد ألمانيا الجميع أراد ذلك، لكن بعد الإصابة التي تعرض لها حارس المرمى الجميع أراد التغيير".

وأكمل: "لقد كان لدينا فريقًا قويًا للغاية، والكثير من النجوم الموهوبة، كان يجب أن يكون كل شيء على ما يرام، لقد استحقينا أن نفوز".

وأضاف: "كان من الممكن أن نحقق الفوز بركلات الترجيح لكن في النهاية الفريق غادر البطولة، ذلك الفريق كان يمكنه أن يذهب بعيدًا".

جدير بالذكر أن الأرجنتين ستلعب في نصف النهائي أمام كرواتيا على بطاقة التأهل لمواجهة الفائز من المغرب وفرنسا في النهائي.

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  • 73765فرنسا، 2018
  • 53112ألمانيا، 2014
  • 100749إسبانيا، 2010
  • 36420إيطاليا، 2006
264046 الأصوات
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