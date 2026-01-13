بعد خلافات جوهرية .. 3 نجوم كبار دفعوا عجلة تشابي ألونسو خارج ريال مدريد!

أعلن نادي ريال مدريد، أمس الإثنين، انتهاء مهمة تشابي ألونسو كمدير فني للفريق الأول، بعد الخسارة أمام برشلونة بنتيجة (2-3)، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية ونُقلت عبر "تطبيق ثمانية" بشكل مجاني.

السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي

خطوة رحيل تشابي ألونسو، جاءت رغم البداية القوية التي حققها المدرب الإسباني مع "الميرينجي"، حيث فاز في 17 من أصل 20 مباراة، قبل أن تتراجع النتائج في الأسابيع الأخيرة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذي أثليتيك"، فقد واجه عدد من أبرز لاعبي ريال مدريد، وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور، فيديريكو فالفيردي، وجود بيلينجهام، صعوبات في التأقلم مع النهج التكتيكي وأسلوب إدارة تشابي ألونسو، وهو ما ساهم في توتر العلاقة بين الطرفين.

- فينيسيوس جونيور: الخلافات ظهرت بشكل علني خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في أكتوبر 2025، حين رفض اللاعب مصافحة مدربه بعد استبداله، في واقعة اعتبرها ألونسو مؤشرًا على فقدان السيطرة، خصوصًا مع غياب أي عقوبة من إدارة النادي.

- جود بيلينجهام: بعد موسم أول استثنائي في مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، وجد النجم الإنجليزي نفسه هذا الموسم بعيدًا عن مركزه الأساسي في خط الوسط، ما أثر على مستواه وجعله يفقد مكانته كخيار أول بلا منازع.

- فيديريكو فالفيردي: تعدد أدواره داخل الملعب جعله يتنقل بين مراكز مختلفة، وهو ما حرمه من اللعب باستمرار في خط الوسط، المركز المفضل له.

ورغم هذه التحديات، أكدت التقارير أن رحيل تشابي ألونسو جاء بشروط ودية بين الطرفين، دون أي خلافات معلنة مع إدارة النادي، التي فضّلت إنهاء التجربة في هذه المرحلة.

قرار رحيل تشابي ألونسو، جاء بعد ساعات من خسارة لقب كأس السوبر الإسباني بالهزيمة أمام برشلونة بثلاثية مقابل هدفين.

المباراة كانت في متناول يد الميرينجي حتى رغم غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي، حيث تمكن من إدراك التعادل مرتين في كل مرة يتقدم بها البرسا، لكن بعد هدف البرازيلي رافينيا "الثالث" في الدقيقة 73، لم تنجح محاولات كتيبة تشابي في العودة للمباراة من جديد.

تلك المواجهة كانت الثانية لتشابي ألونسو أمام برشلونة، حيث قاد ريال مدريد للفوز أمام غريمه في أكتوبر الماضي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها..