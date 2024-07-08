"كان في ملهى ليلي" .. رد فعل نيمار بعد مشاهدة البرازيل تودع كوبا أمريكا

ماذا فعل نيمار؟

دخل البرازيلي نيمار جونيور، محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في نوبة بكاء، فور معرفته بخروج منتخب بلاده، من بطولة كوبا أمريكا، في الدور ربع النهائي.

وفي غياب نيمار، ودع منتخب البرازيل، بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد الخسارة أمام أوروجواي بركلات الترجيح، إثر التعادل السلبي، خلال الوقتين الأصلي والإضافي، من عمر مباراة الدور ربع النهائي، التي أقيمت على ملعب أليجانت.

وكان نيمار متواجدًا في ملهى ليلي بمدينة ساو باولو البرازيلية، برفقة شريكته السابقة برونا بيانكاردي، خلال حفل غنائي للمغني تياجينيو، أثناء متابعة مباراة البرازيل وأوروجواي عبر هاتفه الخلوي، ليدخل في نوبة بكاء، ويقوم أصدقاؤه بمواساته.

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ويقترب نيمار من العودة إلى الملاعب، بعد غياب طويل منذ أكتوبر الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، أثناء مشاركته في مباراة البرازيل وأوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي شهدت خسارة (سليساو) أيضًا بنتيجة (2-0).

وينتظر عودة نيمار إلى الملاعب في مطلع سبتمبر المُقبل، لتتجه إدارة الهلال نحو تسجيل اللاعب في قائمة أجانب الفريق في الصيف، دون الحاجة إلى الانتظار حتى يناير، وذلك بعدما اكتفى البرازيلي بالمشاركة في 5 مباريات فقط مع الأزرق، في موسم التتويج بثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي.