"كان مستقبله سيختلف".. هجوم جديد على والدة مبابي بسبب ريال مدريد

هجوم جديد على والدة مبابي بسبب ريال مدريد!

مازال موقف كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان غامضًا، بشأن حسم مستقبله بالفترة القادمة مع رغبة أكثر من نادي في ضمه.

وارتبط قائد فرنسا ارتباط وثيق بالانضمام لفريق ريال مدريد في الفترة الأخيرة، ومع تأكيد عدم استمراره في باريس سان جيرمان عقب انتهاء عقده، ينتظر الجميع قرار الفرنسي الذي دائمًا ما يفاجئنا في اللحظات الأخيرة.

وقال إيفان لي مي، وكيل لاعب ريال مدريد فيرلاند ميندي، في برنامج" After Foot" التابع لشبكة RMC، أن والده مبابي هي السبب في عدم انتقال النجم الفرنسي لريال مدريد حتى الآن.

وأكد لي مي، أن مبابي يجب أن يكون له وكيل بدلاً من والدته فايزة العماري، قائلًا: "إنها ليست وظيفتها ليس لديها القدرة على التمثيل أردت إنشاء مطعم لكنني لا أعرف كيف أطبخ لذلك لم أفعل ذلك، للحظة عليك فقط أن تكون في الواقع وافعل ما تعرف كيف تفعله".

وتابع: "لإدارة ابنها أو لاعبين آخرين يجب أن يكون لديها ترخيص، وكان مستقبل مبابي سيكون مختلفًا تمامًا لو كان يمتلك وكيل قبل عامين أثناء مفاوضاته مع ريال مدريد".