"كان مخموراً" .. كين يشن هجوماً قوياً بحق دي خيا بعد خطأ إيفرتون

هيثم محمدهيثم محمد
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David De Gea Manchester United 2022-23Getty Images
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتد vs إيفرتونكأس الاتحاد الإنجليزيدافيد دي خيا

خطأ غريب من الحارس الإسباني كلف فريقه هدفاً

شن أسطورة مانشستر يونايتد روي كين هجوماً قوياً بحق حارس الفريق ديفيد دي خيا عقب الخطأ الغريب الذي تسبب فيه وأسفر عن هدف إيفرتون بلقاء الفريقين الجمعة.

يونايتد فاز على إيفرتون بنتيجة 3-1 لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن هدف كونور كودي للضيوف جذب الأنظار بسبب الطريقة الغريبة التي عبرت بها الكرة لشباك الحارس الإسباني.

ولم يفوت كين الذي كان يحلل اللقاء مع "ITV" الفرصة لمهاجمة الحارس وقال: "خطأ غريب من حارس دولي، يبدو وكأنه تناول بعض الكحوليات!".

وواصل هجومه: "يبدو وكأن الحارس الأساسي طُرد ولاعب يقف كبديل له في المرمى ولا يعرف ماذا يفعل".

ويتعرف يونايتد على خصمه المقبل في كأس الاتحاد عقب نهاية لقاءات الدور الحالي وإجراء قرعة الدور المقبل مساء الأحد.

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