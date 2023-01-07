"كان مخموراً" .. كين يشن هجوماً قوياً بحق دي خيا بعد خطأ إيفرتون

خطأ غريب من الحارس الإسباني كلف فريقه هدفاً

شن أسطورة مانشستر يونايتد روي كين هجوماً قوياً بحق حارس الفريق ديفيد دي خيا عقب الخطأ الغريب الذي تسبب فيه وأسفر عن هدف إيفرتون بلقاء الفريقين الجمعة.

يونايتد فاز على إيفرتون بنتيجة 3-1 لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن هدف كونور كودي للضيوف جذب الأنظار بسبب الطريقة الغريبة التي عبرت بها الكرة لشباك الحارس الإسباني.

ولم يفوت كين الذي كان يحلل اللقاء مع "ITV" الفرصة لمهاجمة الحارس وقال: "خطأ غريب من حارس دولي، يبدو وكأنه تناول بعض الكحوليات!".

وواصل هجومه: "يبدو وكأن الحارس الأساسي طُرد ولاعب يقف كبديل له في المرمى ولا يعرف ماذا يفعل".

ويتعرف يونايتد على خصمه المقبل في كأس الاتحاد عقب نهاية لقاءات الدور الحالي وإجراء قرعة الدور المقبل مساء الأحد.