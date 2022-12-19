كان قريبًا من مارسيليا .. مستقبل رونالدو يزداد غموضًا!

أين يحط رونالدو رحاله؟

يبحث كريستيانو رونالدو عن فريق جديد عقب رحيله عن مانشستر يونايتد، النجم البرتغالي بعد مقابلته المثيرة مع الصحفي بيرس مورجان، وأدائه المتواضع مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 بقطر، لا يزال مستقبله غامضًا.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية أفادت في وقتٍ سابق أن رونالدو سينضم إلى نادي النصر السعودي، اعتبارًا من يناير، وهو ما نفاه النجم البرتغالي.

وأشارت الجريدة الإسبانية اليوم الإثنين إلى أن مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق تلقى العديد من العروض لكنه يريد الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى، مع وجود عرض سابق على طاولته من مارسيليا لكنه فشل.

وحسب التقرير كان قائد البرتغال قريبًا جدًا من اللعب في الدوري الفرنسي إلى جانب نيمار ومبابي وميسي لكن ليس بقميص باريس سان جرمان، بل مع مارسيليا منافسهم الأبدي.

وهذا ما أكده باسيلي بولي أسطورة مارسيليا الذي صرح في مقابلة مع "NW Sport" قائلًا: "كان كريستيانو رونالدو في محادثات مع أولمبيك مرسيليا، أعتقد أنه كان يجب أن يأتي، هو لاعب موهوب حتى لو كان كبيرًا في السن أعتقد أنه لا يزال لديه ما يقدمه في البطولة الفرنسية".

وأتم: "لقد رأينا أنه بالنسبة لميسي لم ينجح الأمر في العام الأول ثم في العام الثاني أثبت أنه رقم واحد".