كان عليه الاحتفال بطريقة أخرى .. جارناتشو تحت مرمى النيران بسبب رونالدو!

النجم الأرجنتيني سجل هدفًا مذهلًا.

انتقد النجم التشيلياني أرتورو فيدال لاعب برشلونة السابق طريقة احتفال نجم مانشستر يونايتد الأرجنتيني جارناتشو بعد هدفه الرائع في شباك إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

وقال فيدال في بث عبر "تويتش": "الشيء الوحيد الذي لم أفهمه هو لماذا احتفل على طريقة كريستيانو رونالدو، عليه أن يصنع اسمه بنفسه، هو لاعب عظيم بالفعل".

وأضاف: "من الرائع أنه لديه قدوته، يجب احترام ذلك، لكن عليه أن يصنع اسمه، كيف ستحتفل بهدف وتتذكره؟ لا أعلم، كان يجب أن يحتفل بطريقة أخرى، لكنه كان هدفًا عظيمًا".

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وكان جارناتشو قد افتتح فوز مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة على إيفرتون بهدف أكروباتي مذهل واحتفل على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومعروف عن جارناتشو حبه الكبير لرونالدو رغم جنسيته الأرجنتينية، وأثار الكثير من الجدل قبل عدة أشهر عندما نشر صورة مع البرتغالي الذي كان زميله وقتها في صفوف الشياطين الحمر وكتب عليها "الأعظم في كل العصور".