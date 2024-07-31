"كان صعبًا جدًا ولكنه ممتع" .. خاليدو كوليبالي يروي تجربته مع الحج

مدافع الهلال يتحدث عن الصعوبات التي واجهته في الحج

تحدث خاليدو كوليبالي مدافع نادي الهلال، عن تجربته مع أداء فريضة الحج لعام 1446هـ، متحدثًا عن الصعوبات التي واجهها.

وقال كوليبالي خلال تصريحات للحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الحج كان رائعًا وتجربة جيدة، هذه المرة الأولى لي، في ديننا علينا حج بيت الله".

وأضاف مدافع الهلال: "الحج كان صعبًا جدًا لأن الحرارة كانت عالية والشمس قوية، ولكنه كان رائعًا لأن شقيقي وأصدقائي كانوا معي".

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واختتم خاليدو تصريحاته قائلًا: "قضيت الوقت مع أشخاص لم أعرفهم من قبل، كنا مثل الإخوة صلينا معًا ومشينا أكثر من 3 كيلومتر معًا، بالنسبة لي من أفضل التجارب في حياتي وأتمنى إن شاء الله تكرارها".

ويخوض نادي الهلال حاليًا معسكرًا مقام في النمسا، استعدادًا للموسم المقبل 2024-25، حيث استطاع الانتصار على الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف واحد في مبارياته الودية التي أقيمت أمس الأربعاء.