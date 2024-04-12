"كان خليت ذقنك" .. شقيق نجم الهلال يسخر من أحمد حجازي بعد السوبر!

شاهد كيف سخر شقيق لاعب الهلال من حجازي

سخر شقيق أحد نجوم نادي الهلال من النجم المصري أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد، عقب مباراة كأس الدرعية للسوبر السعودي، التي أقيمت بالإمارات.

وفاز الهلال على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، ليتوج الزعيم باللقب على حساب النمور.

ونشر خالد البليهي شقيق علي البليهي مدافع الهلال، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" صورة للمدافع المصري أحمد حجازي، ليسخر منه بعد الهزيمة.

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وعلق شقيق علي البليهي على صورة حجازي قائلًا: "اليوم حسن كادش أفضل منك، كان خليت ذقنك أقل شيء".

سخرية خالد البليهي من حجازي جاءت بعدما ظهر المدافع المصري في نهائي كأس السوبر ضد الهلال بمظهر جديد، حيث قام بحلاقة ذقنه.