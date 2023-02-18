"كان خطأً فادحًا" .. لهذا اختلف كريستيانو رونالدو مع وكيل أعماله وانضم إلى النصر!

انفصال رونالدو عن وكيله كان سببًا في انتقاله إلى النصر

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء كلها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد قراره بالانتقال إلى نادي النصر، وترك قارة أوروبا، ولكن هناك أسبابًا وراء هذا القرار.

وانتقل رونالدو إلى نادي النصر حتى عام 2025، في صفقة انتقال حر، بعد أن تم فسخ عقده من جانب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد الحديث الصحفي الذي هاجم فيه النادي ومدربه السابق الهولندي إريك تين هاج.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن تلك المقابلة تسببت في توتر العلاقة بين رونالدو ووكيل أعماله السابق ومواطنه جورج مينديش، وذلك بعد أن رأى الأخير أن رونالدو وقع في "خطأ كبير" وتسبب في تحول العلاقة بينه وبين مانشستر يونايتد.

هذا بالإضافة إلى أن علاقة رونالدو ومينديش تدهورت بسبب عدم تمكن الوكيل من إيجاد نادٍ جديد للمهاجم البرتغالي في أوروبا، لينفصل كريستيانو عن جورج بعد المقابلة الصحفية الشهيرة.

وأراد رونالدو من مينديش أن يعثر له على نادٍ مناسب له، وبعد فشل مفاوضات انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني أو تشيلسي الإنجليزي، قرر المهاجم التخلي عن خدماته والانضمام إلى النصر.