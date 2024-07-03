كان بحالة سُكر.. تورط نجم ليفربول السابق في شجار بأحد شوارع لندن

ماذا حدث في الواحدة صباحًا؟

تورط آندي كارول، نجم ليفربول السابق، في شجار بأحد شوارع العاصمة البريطانية لندن، وهو في حالة سكر بالساعة الواحدة صباحًا.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن كارول انخرط في شجار داخل أحد المطاعم، بينما كان مع زوجته، قبل أن ينتقل الخلاف إلى الشارع في وقت متأخر من الليل.

ونقلت الصحيفة عن أحد الشهود، إن مهاجم نيوكاسل وليفربول السابق دخل في خلاف مع رجل بينما كان هو وزوجته يستعدان لمغادرة أحد المطاعم، وصرخ لاحقًا بلفظ خارج "هل تريد البعض؟" على المتفرجين.

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وأضاف: "الشجار امتد إلى الشارع، ولدهشة الجميع أنه تدحرج على الطريق مع هذا الرجل، حدث كل شيء بسرعة كبيرة، واختفى الرجل عندما ركض الأمن للتدخل".

وواصل: "مُزّق قميص آندي الأبيض، وحاول الناس تهدئته، لكنه كان يصرخ: "أين هو؟".

ووقع كارول لنادي أميان الفرنسي في سبتمبر الماضي بعد موسمين مع ريدينج الإنجليزي، وسجل مهاجم إنجلترا السابق 4 أهداف في 28 مباراة في أول موسم له بالدوري الفرنسي 2.