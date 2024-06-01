كان الأقرب لتشافي وطرده من مجموعة “الواتساب”.. كواليس جديدة من رحيل مدرب برشلونة

العلاقة بين تشافي وإدارة برشلونة انكسرت ولن تعود...

لازال تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لنادي برشلونة، حزينًا بسبب الطريقة التي تمت إقالته بها من الفريق الكتالوني، وتأثرت علاقته بشكل كبير مع أفراد إدارة البلوجرانا.

وكانت إدارة برشلونة، قد قررت إقالة المدرب الإسباني، في نهاية الموسم وأعلنت التعاقد مع هانز فليك، ليحل محله في تدريب الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن العلاقة بين تشافي، وبعض أفراد إدارة برشلونة، وعلى رأسهم أليخاندرو إيتشيفاريا، عضو المجلس الإدارة قد انكسرت ولن تعود إلى ما كانت عليه سابقًا بسبب طريقة التعامل معه.

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وكشف التقرير أن تشافي، ولمدة سنوات كانت لديه مجموعة على تطبيق "واتساب" تضم عدد من أساطير والأشخاص المؤثرين في الفريق الكتالوني، ومن بينهم إيتشيفاريا.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الإسباني، قرر بعد إقالته إنشاء مجموعة جديدة على "واتساب" تضم نفس الأشخاص الموجودين في المجموعة القديمة ولكن بدون وجود عضو مجلس الإدارة، إذ لا ينوي التعامل معه مرة أخرى.