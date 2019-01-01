كانيدا: لا يمكن لأم صلال أن يُنافس بتلك المجموعة من اللاعبين

مدرب أم صلال ينتقد لاعبيه بقوة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه راؤول كانيدا المدير الفني لأم صلال انتقادات لاذعة للاعبيه، سواء المحترفين أم المحليين، مؤكدًا أن الفريق لا يمكنه المنافسة بمثل تلك النوعية من اللاعبين.

وكان أم صلال قد ودع بطولة كأس أمير قطر بخسارته أمام العربي 3-1 يوم أمس، وقد اعترف المدرب الإسباني باستحقاق فريقه للخسارة مؤكدًا أنه لا يستطيع مقارعة العربي.

وأضاف حسبما نقلت صحيفة استاد الدوحة "هذه هي المرة الثالثة التي يفوز فيها العربي علينا بعد أن هزمنا مرتين أيضًا في بطولة الدوري، وهذا دليل على أننا بعيدون عن مقارعته".

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"لم يكن المحترفون في مستوى الطموح والمأمول منهم، ولكن هذا لا يعني أن بقية اللاعبين المحليين جيدون. لقد رأيتم اليوم أن محترفين اثنين كانا على دكة البدلاء في بداية المباراة".

وأتم قائلًا عن مستقبله مع الفريق "نحن في مرحلة التفاوض مع إدارة النادي حول مستقبلي مع الفريق. ولكن يجب إعادة النظر في بعض المحترفين وكذلك اللاعبون المحليون لأنه بهذه المجموعة لا يمكن المضي قدمًا في منافسات الموسم المقبل".

يُذكر أن أم صلال أنهى دوري نجوم قطر في المركز التاسع بعدما فشل في جميع أكثر من 23 نقطة من مبارياته الـ22.