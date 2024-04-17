"ساذج ويشعر بالذعر".. هجوم كبير على كانسيلو بسبب خطئه "الكارثي" أمام باريس!

"لا أصدق ما فعل!"

تعرض جواو كانسيلو، ظهير برشلونة، لانتقادات عنيفة بسبب خطئه في مواجهة باريس سان جيرمان (1-4)، أمس الثلاثاء، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الكتالوني متأخرًا (2-1) في الدقيقة 60 (نتيجة تؤدي إلى وقت إضافي)، قبل أن يتدخل كانسيلو بتهور على عثمان ديمبلي، ويتسبب في ركلة جزاء سجل منها كيليان مبابي الهدف الثالث.

وقال ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد السابق، في تصريحات لـ"TNT Sports": "ما فعله سخيف، ديمبلي كان يبتعد عن المرمى، ولم يكن جواو بحاجة للقفز، إنه أمر ساذج، تدخل يليق بلاعب شاب عديم الخبرة يشعر بالذعر".

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وأضاف: "كان الوضع تحت السيطرة، يجب أن تعرف أين أنت في الملعب، يجب أن يتمهل المدافعون لأطول فترة ممكنة، وخاصة داخل منطقة الجزاء".

من جهته، علق بيتر كراوتش، مهاجم ليفربول السابق: "لا أستطيع أن أصدق ما فعله كانسيلو، لقد كلف فريقه غاليًا، أقصى ما كان سيحصل عليه ديمبلي إذا لم يسقطه كانسيلو هو رمية تماس أو ركلة ركنية".