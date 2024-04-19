كانسيلو: ريال مدريد سيلعب أمامنا وهو مرهق من مانشستر سيتي!

برشلونة يسعى لاستغلال حالة ريال مدريد في الكلاسيكو...

يعتقد جواو كانسيلو، لاعب برشلونة، أن ريال مدريد، سيعاني بشكل كبير، في مباراة الفريقين القادمة، في كلاسيكو الدوري الإسباني بسبب تراجع الجانب البدني للميرينجي عقب مباراة مانشستر سيتي الأخيرة.

ونجح ريال مدريد، في حسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على مانشستر سيتي، بركلات الترجيح مساء الأربعاء الماضي في مباراة درامية انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ومن المنتظر أن يستضيف ريال مدريد، نظيره برشلونة، مساء الأحد القادم في قمة الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

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وقال كانسيلو في تصريحات لقناة ناديه: "ريال مدريد تعرض إلى إرهاق بدني كبير، لعب الفريق 120 دقيقة بالإضافة لركلات الجزاء، ولكن برشلونة يعاني من إرهاق ذهني ويجب علينا تجاوزه".

وأضاف: "اليوم تدربنا بشكل جيد للمباراة، وأظهر اللاعبون رغبة كبيرة في تغيير الوضع الحالي، أتمنى أن يوفقنا الله ونفوز بالمباراة".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الليجا برصيد 78 نقطة، ويأتي برشلونة في المركز الثاني بفارق ثمان نقاط عن الفريق الملكي المتصدر.