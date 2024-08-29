لم ينس حلمه .. رسالة خاصة من كانسيلو لبرشلونة بعد الانتقال إلى الهلال

النادي الكتالوني لا يزال عالقًا في ذهن الظهير البرتغالي

رغم تمثيله برشلونة لمدة موسم واحد فقط، إلا أن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو لا يزال يحمل الكثير من المشاعر للعملاق الكتالوني، حتى بعد انتقاله للهلال السعودي.

كانسيلو دخل في خلاف مع بيب جوارديولا مدربه السابق في مانشستر سيتي، ليذهب معارًا إلى بايرن ميونخ في منتصف موسم 2022/203، قبل الانضمام لبرشلونة في إعارة أخرى على مدار الموسم الماضي، حيث حاول الأخير الاحتفاظ به ولكنه فشل لأسباب مالية، ليوقع البرتغالي بشكل رسمي هذا الصيف مع الهلال لخلافة سعود عبد الحميد المنضم حديثًا لروما.

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وبعد هذه الصفقة نشر كانسيلو صورة له، اليوم، الخميس، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وهو يرتدي قميص فريقه السابق وعلق عليها قائلًا:"تحيا برشلونة دائمًا".

وكان صاحب الـ30 سنة سبق أن نشر قصة له على موقع إنستجرام، بعد التوقيع لبرشلونة العام الماضي، حيث قال وقتها:"إنه حلم أصبح حقيقة، أريد أن أشكر عائلتي وأصدقائي وأمي على دعمهم، والدتي تراني في الجنة الآن وتعرف النادي الذي أردت أن ألعب له".

وقرر كانسيلو مغادرة ملعب الاتحاد هذا الموسم بسبب ضعف فرصه في المشاركة مع بيب جوارديولا، ليتجه إلى الهلال الذي سيحصل معه على راتب يصل إلى 15 مليون يورو وفقًا لما أكدته العديد من التقارير الصحفية.

جدير بالذكر أن كانسيلو شارك في 42 مباراة بقميص برشلونة، سجل فيها أربعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة، وكان من أهم اللاعبين تحت قيادة المدرب المٌقال تشافي هيرنانديز.