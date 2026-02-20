الهلال يشعر بالخطر .. كانسيلو في برشلونة | لا اليمين يقنع ولا اليسار .. والندم على إنتر الواقع!

يناير 2026، قرر جواو كانسيلو اتباع نداء القلب كما أسماه واختار الانتقال على سبيل الإعارة من الهلال إلى برشلونة، وتجاهل عرض نادي سابق له أيضًا في صورة إنتر رغم اتفاق الأخير من نظيره السعودي، ولكن البرتغالي كان اتخذ قراره، العودة لبرشلونة ولا غيرها.

شهر ونصف تقريبًا منذ ذلك الوقت، والأمور ليست كما أراد كانسيلو في برشلونة، "الرحالة" الجوكر رغم الغيابات في صفوف برشلونة والحديث عن أنه سيكون ورقة رابحة لفريق هانز فليك لعب مجموع 158 دقيقة فقط في 5 مباريات مع برشلونة، ونظرات الإحباط التي التقطتها عدسات الإعلام له على مقاعد البدلاء في آخر المباريات لخصت الموقف.

لننظر عن قرب على تلك المشاركات الخمس لكانسيلو مع برشلونة، مباراة كأساسي في ألباسيتي بالكأس شارك فيها بالشوط الأول فقط، وأخرى بالدوري أمام أوفييدو وخرج أيضًا بعد 60 دقيقة، أما المباريات الثلاثة الأخرى فشارك كبديل، في الكأس في الهزيمة ضد أتلتيكو برباعية لعب 13 دقيقة، ومشاركته الأولى في الليجا عقب العودة كانت أمام سوسييداد ل28 دقيقة، ومؤخرًا أمام مايوركا ل12 دقيقة، ولم يتم الزج به في لقاء جيرونا الأخير للبلوجرانا.

ماذا عن مركزه؟ تنقل كانسيلو بين الظهير الأيسر والأيمن، ولكن في المناسبتين لم يقنع كثيرًا، في الأيمن جول كوندي صعب إزاحته من خطط هانز فليك بسبب إجادته في اللعب بخط دفاع مرتفع، وتوفيره الغطاء الدفاعي على لامين يامال، وفي اليسار يفضل فليك أليخاندرو بالدي، والغريب أن في لقاءأتلتيكو مدريد الشهر الفائت عندما أخرج بالدي دفع بجيرارد مارتين وليس كانسيلو رغم أن مارتين مؤخرًا يلعب أكثر في قلب الدفاع.

إذًا، لماذا لا يلعب كانسيلو كثيرًا؟ السبب الأوضح قد يكون وصوله في منتصف الموسم وتفضيل فليك العناصر الجاهزة والمتعودة على طريقة لعبه، خصوصًا بالخط الخلفي المرتفع وتطبيق مصيدة التسلل، نقطة قد تسبب معاناة كبرى للظهير البرتغالي الذي ظهر بطيئًا عن المعتاد في المباريات التي لعبها في برشلونة مع عودته، وحتى على الصعيد الهجومي، لم يظهر تأثير اللاعب بعد، إذ لم يسجل ولم يصنع أي أهداف وافتقد للمسة الحاسمة.

قرار كانسيلو باختيار برشلونة على إنتر ليس خاطئًا، ولكن في ميلانو كان الطريق مفروشًا بالورود، على الأقل يمين الملعب، بغياب دينزل دوفريس للإصابة وعدم إقناع بديله لويز هنريكي، وإضافة على ذلك لعب إنتر بطريقة 3-5-2 كان سيعطيه حرية الهجوم دون تقيد بأدوار دفاعية معقدة مثل مصيدة تسلل فليك في برشلونة، ناهيك عن سابق خبراته في إيطاليا مع النيراتزوري نفسه وبعدها في يوفنتوس.

هل حُكم على تجربة كانسيلو الثانية في برشلونة بالفشل، وهل يجب أن يبدأ الهلال بالقلق من عودة لاعبه؟ الوقت بعيد من هنا حتى نهاية الموسم، وكانسيلو سيحظى بفرصة اللعب قاريًا بعد تسجيله في دوري الأبطال عقب نهاية مرحلة الدوري، ومع تزاحم المباريات ومنافسة برشلونة في 3 بطولات، سيحصل على فرص أكثر لإثبات نفسه وإقناع فليك، والأهم برشلونة بتفعيل خيار الشراء النهائي.

الهلال يجب أن يكون قلقًا من احتمالية عودة كانسيلو والدخول في معضلة جديدة بخصوص تسجيل الأجانب والقائمة الصيف المقبل بسبب البرتغالي كما حدث هذا الموسم لأن الواضح تراجع مستوى اللاعب، ورغم نجاح وكيله في تسويقه بنجاح في يناير ووصول عروض من كبيرين بحجم إنتر وبرشلونة، ولكن إذا لم يثبت نفسه في الشهور المتبقية مع يونيو، لن يكون الأمر بنفس السهولة في الصيف لإيجاد فريق على الأقل على نفس مستوى هذا الثنائي يريد البرتغالي، ومع راتبه الضخم الذي ضحا بجزء منه للانضمام للنادي الكتالوني، ستكون الأمر أكثر تعقيدًا، ولذا من مصلحة جميع الأطراف أن تنجح تجربة كانسيلو الثانية في برشلونة، وإلا سيكون الرحالة البرتغالي على موعد لرحلة بحث جديدة في 2026.