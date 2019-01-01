كاندريفا يتحدث عن الحماس ولاوتارو عن ركلة الجزاء الضائعة

أبرز ردود الأفعال من لاعبي إنتر على الانتصار على دورتموند

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال النجم الإيطالي أنطونيو كاندريفا إن إنتر يعطي الحماس لأي لاعب لكي يخرج ما عنده، مؤكدًا سعادته بالهدف الذي سجله في مباراة اليوم.

ونجح النيراتزوري في تحقيق انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا بانتصاره على بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة، أعرب كاندريفا عن سعادته مؤكدًا أن الجميع متحمس من أجل المضي قدمًا على مستوى الدوري ودوري أبطال أوروبا، مشددًا على ضرورة الاستمرار على نفس النهج والعمل كمجموعة واحدة.

وأضاف: "لقد واجهنا مشاكل في المباراتين الماضيتين في دوري أبطال أوروبا وأثار ذلك العديد من الشكوك، ولكننا نجحنا اليوم في تصحيح المسار، يمكننا الاحتفال بالفوز حتى الصباح، ولكن بعد ذلك علينا بدء التحضير للمباراة المقبلة أمام بارما في الدوري"

بينما تحدث لاوتارو مارتينيز عن أهمية الانتصار أيضًا مؤكدًا أن إنتر يستطيع العبوة إلى الدور المقبل والذهاب بعيدًا خلال منافسات دوري الأبطال.

وتابع: "لقد قدمنا أداء جيدًا وسيطرنا على المباراة وكنا أفضل من دورتموند، علينا الآن التفكير فيما هو قادم ونسيان البداية المخيبة للآمال على مستوى النتائج في دوري الأبطال"

وحول ركلة الجزاء التي اهدرها قال: "لقد غيرت رأيي في آخر لحظة حول المكان الذي سأسدد فيه، أعتقد أن هذا كان هو السبب في التنفيذ بهذا الشكل، ولكن نجحنا في تدارك الأمر وتسجيل الهدف الثاني.

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يذكر أن بوروسيا دورتموند بات في المركز الثالث على سلم الترتيب في المجموعة بفارق الأهداف عن إنتر الذي خطف منه المركز الثاني بفوزه عليه اليوم.