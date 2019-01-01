كاندريفا: أرغب في تعويض غياب الموسم الماضي مع إنتر

كاندريفا سجل أول أهدافه مع إنتر هذا الموسم في المباراة الافتتاحية للفريق بالدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد أنطونيو كاندريفا، لاعب نادي إنتر أنه يود تعويض غيابه عن الملاعب الموسم الماضي هذا الموسم مع النيراتزوري، مشيداً بالمدير الفني للفريق كونتي.

وساهم كاندريفا، في فوز إنتر على ليتشي مساء اليوم برباعية نظيفة، في افتتاح مباريات الفريق بالدوري الإيطالي، على ملعب جوزيبي مياتسا.

وقال كاندريفا في تصريحات عقبت اللقاء: "أنا سعيد حقاً بتسجيلي هدفاً مساء اليوم، ولكن قبل هذا الانتصار مهم جداً للفريق".

وواصل: "قد لا يكون صدفة أن يتواجد فكر جديد للفريق، بمجرد تولي كونتي مسؤولية إدارة الفريق فنياً، إنه من أفضل المدربين في إيطاليا".

وتابع: "كونتي هو المدرب المناسب لأي لاعب، وليس لي فقط، نعطي أفضل ما لدينه لأنه يبذل قصارى جهده معنا في التدريبات، نحن سعداء بوجوده".

وأكمل: "لقد خسرت عاماً، بسبب عدم المشاركة الموسم الماضي، أريد تعويض هذا مع زملائي، خاصة عندما تشعر بثقة الناس بك فإنك تريد تحقيق المزيد من النجاحات".