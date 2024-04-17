"لهم ليلة ولنا ليلة" .. مدرب العين يكشف عن رأيه في الثأر من الهلال

مدرب العين يؤكد على ضرورة حسم النتيجة أمام الهلال في الإياب

علق الأرجنتيني هيرنان كريسبو على الحديث حول ثأره من الهلال، وذلك بعد الانتصار عليه برباعية مقابل هدفين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان كريسبو قد تجرع هزيمة ثقيلة بنتيجة 7-0 من الهلال، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا العام الماضي، حينما كان يتولى تدريب الدحيل القطري.

وقال كريسبو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة وفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" عن الثأر: "الأهم في الحياة ولعبة كرة القدم أن يكون الفريق تنافسي، في عالم كرة القدم يجب أن تكون مستعد لليلة كبيرة، كانت لهم ليلة ولنا ليلة".

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وشدد هيرنان على أنه سعيد جدًا بالنتيجة أمام الهلال، وأنه ما زالت هناك مواجهة الإياب، التي يجب أن يتم حسمها، خاصة وأن فريق سيواجه خصم قوي ولديه لاعبين مميزين.

واختتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته قائلًا: "لاعبو العين يرتاحون أكثر باللعب في دوري أبطال آسيا، ولم يتم حسم شيء، ولدينا مباراة في الرياض، وعلى الجميع الاستعداد لتلك المواجهة".