تفاصيل إصابة نجم منتخب المجر القوية في يورو 2024...

روى والد بارناباس فارجا، لاعب منتخب المجر، تفاصيل إصابة ابنه القوية التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده أمام اسكتلندا، في بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة تقريبًا، اصطدم حارس منتخب اسكتلندا أنجوس جان، مع بارناباس فارجا، لاعب المجر، ليسقط الأخير على الأرض ويفقد الوعي.

وتدخلت الأطقم الطبية والاسعاف بشكل سريعة لمحاولة انقاذ اللاعب، مع تغطية لاعبي المجر لزميلهم لمنع رؤية الإصابة، وتوقفت المباراة، لحين تلقي اللاعب الإسعافات اللازمة ومغادرته الملعب واستكمال اللقاء بعدها، الذي انتهى بفوز المنتخب المجري بهدف دون رد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال والد اللاعب في تصريحات صحفية: "أنا وزوجتي ننتظر الأخبار التي ترسلها لنا زوجة فارجا، لقد خضع إلى عملية وستقدم لنا زوجته الأخبار عن حالته كل دقيقة إن لزم الأمر".

وتابع: "ليس معروفًا بعد سيخرج من المستشفى في شتوتجارت، ولا المدة التي سيغيب فيها عن الملاعب، لقد مرت العائلة بلحظة صعبة أمام شاشات التلفاز، ولكن الآن نصبح أكثر هدوءًا".

جدير بالذكر أن منتخب المجر، أنهى مبارياته في دور مجموعات بطولة يورو 2024 في المركز الثالث من المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وبفارق نقطتين عن سويسرا صاحبة المركز الثاني.