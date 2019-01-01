كانتي: يوجد لاعب في تشيلسي إمكانياته أكبر من بقية اللاعبين

اللاعب الشاب يحصل على إشادة كانتي

يعتقد نجولو كانتي، لاعب تشيلسي ، أنه هناك لاعب واحد فقط يمتلك موهبة ومستقبل كبير.

وشارك كانتي في فوز فريقه بالأمس، على حساب توتنهام بهدفين دون رد في ديربي لندن، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي .

وقال كانتي في تصريحات تلفزيونية: "من بين لاعبي تشيلسي، هناك لاعب واحد لديه إمكانيات ومستقبل كبير، هو ماسون ماونت".

وواصل: "طرق لعبه المتنوعة وأسلوبه في التسديدات، وطريقة رؤيته وتعامله مع المباريات كل تلك العوامل تجعله لاعباً جيداً للغاية".

وشارك ماونت صاحب الـ 20 عاماً، في 18 مباراة مع فريقه هذا الموسم بالدوري سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدف واحد، وعلى الصعيد الأوروبي شارك في بطولة السوبر مطلع الموسم، وست مباريات دوري أبطال أوروبا دون تسجيل أو صناعة.

اللاعب الشاب نجح في خطف أنظار جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي وشارك معه في ست مباريات بتصفيات بطولة اليورو هذا الموسم سجل خلالها هدفاً وحيداً.

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ماونت قضى الموسم الماضي معاراً من البلوز إلى نادي ديربي، الذي كان يدربه فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الحالي.

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع من الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، وبفارق ست نقاط عن المركز الثالث.