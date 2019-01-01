كانتي يُطمئن جماهير تشيلسي على مستقبله داخل البلوز

اللاعب باقٍ ولا يُريد أن يترك الستامفورد بريدج..

لم يخفِ نجولو كانتي، لاعب تشيلسي، عزمه على البقاء داخل البلوز لفترة طويلة، معتبرًا أن اعتزاله داخل الستامفورد بريدج هو أمر من الممكن أن يحدث بالفعل.

وكان كانتي قد انضم إلى تشيلسي في صيف 2016 قادمًا من ليستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون يورو، ويُقدم الدولي الفرنسي أداءً بارزًا منذ وصوله وحتى الآن.

كانتي في تصريحات صحفية أجاب عن الأسئلة المتعلقة بمستقبله وقال "بالتأكيد يمكنني أن أُنهي مسيرتي هنا داخل تشيلسي. الآن أمتلك عقدًا حتى 2023، لذلك أتمنى أن أقدم مواسم عظيمة حتى ذلك التاريخ.".

الكثير من الأندية كان اسم كانتي قد ارتبط بها، ولعل الأبرز كان مانشستر يونايتد، إلى جانب أندية من خارج البريميرليج مثل ريال مدريد وإنتر ميلان، لكن الأكيد بالنسبة لصاحب الـ 28 عامًا، أنه لن يرحل عن الدوري الإنجليزي.

بطل العالم مع فرنسا واصل "لا، لا أظن أنني سأرحل عن الدوري الإنجليزي.".

في صيف 2015، انضم كانتي إلى ليستر سيتي من كان الفرنسي، ورفض الانضمام حينها إلى مارسيليا، وهذا القرار يمثل نقطة محورية في مسيرته، إذ أكد على أنه لا يندم على هذا القرار على الإطلاق.

وأتم "عندما انضممت إلى تشيلسي كنت قد حققت لقبي الأول مع ليستر، والآن في تشيلسي أقضي عاملي الثالث وقد حققت ألقابًا عظيمة. هذا العام داخل ليستر كان رائعًا، لم أندم على تفضيلي ليستر على مارسيليا.".

يذكر أن كانتي قد حقق لقب الدوري الإنجليزي الإعجازي مع ليستر سيتي، عندما قاد هو ورياض محرز وجيمي فاردي كتيبة المدرب المخضرم كلاوديو رانييري لتحقيق البريميرليج على حساب توتنهام وآرسنال أقرب المنافسين.