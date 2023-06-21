كانتي ليس الأخير .. مفاوضات سعودية مكثفة للتعاقد مع نجم آخر من تشيلسي!

اللاعب الشاب قد يكون على أعتاب دوري روشن

الطفرة مستمرة في دوري روشن السعودي، بعد قدوم نجولو كانتي من تشيلسي إلى الاتحاد، تتجه الأنظار نحو لاعب جديد بصفوف البلوز على وشك الرحيل.

الجناح الإنجليزي كالوم هودسون أودوي لم يحصل على فرصته كاملة في تشيلسي، وقضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع ليفركوزن الألماني، ليعود مرة أخرى إلى ستامفورد بريدج وهو خارج حسابات المدرب الجديد ماوريسيو بوتشيتينو.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو قال إن هناك محاولات سعودية من أجل جلب اللاعب إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأشار إلى وجود مفاوضات مع ناديين سعوديين لم يتم الإعلان عنهما حتى الآن.

وأوضح رومانو أن أودوي لم يتحدث مع أي شخص بشكل رسمي حتى الآن بخصوص مستقبله، ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية موافقته على مغادرة أوروبا في الوقت الحالي من أجل اللعب في السعودية.

وتشير التوقعات إلى أن الأهلي قد يكون من الثنائي الذي حاول التواصل مع أودوي بالإضافة للهلال الذي خسر صفقة تدعيم الجناح الأيمن بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يذكر أن صاحب الـ22 سنة نجح في التسجيل مرة واحدة فقط ولعب تمريرة حاسمة واحدة في 21 مباراة لعبها مع ليفركوزن خلال فترة إعارته التي لم تنجح بالشكل المطلوب.