كانتي الجديد .. بوجبا يساند فرنسا في المونديال على طريقته الخاصة

نجم يوفنتوس أحد أبرز الغيابات في قطر

واصل نجم يوفنتوس بول بوجبا مساندة بلاده فرنسا في كأس العالم رغم الغياب عن التشكيل بسبب الإصابة، وذلك ببعث الرسائل للاعبي الفريق.

متوسط الميدان يعد من أبرز الغيابات عن تشكيل الديوك في مونديال قطر بعد المشاكل التي واجهها منذ الصيف الماضي مع الإصابات والتي أبعدته عن اللعب مع ناديه الجديد القديم.

ونشر بوجبا عبر خاصية القصص على إنستجرام صورة كتب عليها: "Griezmannkante" مع ذكر لمواطنه أنطوان جريزمان المتألق في مونديال قطر في مركز نجولو كانتي المستبعد للإصابة أيضاً.

وظهر اللاعب أيضاً في تدريبات ناديه يوفنتوس مع زميله وستون مكيني مازحاً بخصوص قصة شعره والألوان الحمراء والزرقاء، إذا قال له إنه يقصد بها تشجيع فرنسا وليس أمريكا.