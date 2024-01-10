لا يوجد فريق في العالم يقوم بهذه التصرفات!

كشف مدينا كانتاليخو، رئيس لجنة الحكام الإسبانية، كواليس اعتزال الحكم ماتيو لاهوز، كما وجه انتقادًا لإدارة نادي ريال مدريد.

وقال كانتاليخو، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "في مباريات السوبر المقبلة بالسعودية، سنشاهد عملية المراجعة الكاملة لكل لعبة على شاشة VAR، لن تكون هناك سرية، سيتم سماع كل شيء بين حكم الفيديو والحكم الساحة".

وأضاف: "ما يفعله تليفزيون ريال مدريد (الانتقادات الدائمة للحكام) لا يحدث أبدًا في أي رياضة، ما يفعلونه ليس صحيحًا، يمارسون ضغطًا هائلًا، ونحن لا نحب ذلك على الإطلاق. لا يوجد فريق في العالم يفعل ذلك".

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وزاد: "لست مهتما، دع الجميع يفعل ما يراه مناسبًا، اضغطوا بشدة، الحكام لا يرون ذلك ولا أنا أيضًا، من أجل الصحة الشخصية!".

وفيما يتعلق باعتزال الحكم ماتيو لاهوز، قال: "في نهاية الموسم الماضي كان علي أن أقرر، لقد تعاونا لسنوات في الدرجة الأولى ولم تكن هناك أي مشاكل، لكن كان عليّ أن أقرر أن حكما ناجحا للغاية قد أكمل مرحلة".