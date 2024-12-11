كانافارو: ريال مدريد قد لا يتجاوز ثمن نهائي الأبطال.. وأخيرًا رأيت جوارديولا "الإنسان"

تصريح مثير من أسطورة إيطاليا..

تحدث أسطورة كرة القدم الإيطالية فابيو كانافارو، عن موسم ريال مدريد الحالي، الذي يمر فيه الفريق بنتائج متذبذبة، كما كشف عن مرشحه للفوز بالكالتشيو في 2025.

وقال كانافارو، في مقابلة مع "توتو سبورت": "تغيرت كرة القدم فيما يتعلق اختيار اللاعبين الشباب، يختارون بناءً على اللياقة البدنية فقط دون النظر إلى المهارات، وهذا أمر غير صحي، في الماضي كانت الكرة هي العامل الأول، أما الآن فينظرون إلى طول اللاعب ويعتقدون أنه سيتعلم المهارات لاحقًا. لو كنت ألعب في هذا الجيل، لما تم اختياري".

وأضاف: "فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا جزء من تاريخه، لكن مع النظام الجديد، لا يمكن التنبؤ بأي شيء، لقد فازوا بـ6 من آخر 10 نسخ، وهو أمر جنوني، لكنهم عاشوا أيضًا مواسم لم يتجاوزوا فيها ثمن النهائي، ربما يكون هذا الموسم واحدًا منها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرق إلى لاعب الميرنجي الجديد كيليان مبابي: "يجد صعوبة في التأقلم، لكن يجب أن نتذكر أن لاعبين مثل بيكهام وفيجو عانوا أيضًا، ريال مدريد فريق خاص يجلب النجوم الكبار ثم يصبح الأمر صعبًا على المدرب، من الواضح أن مبابي لم يجد مكانه المثالي، وحبه للذهاب لاستقبال الكرة، وها هو يحرم بيلينجهام من المساحات، كان مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية العام الماضي والآن يعاني هو الآخر".

وفيما يتعلق بأزمة نتائج مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا، أردف: "كل شخص يعيش كرة القدم بطريقته الخاصة، الخسارة أمر مؤسف، ومع ذلك أدهشني رؤيته بتلك الجروح في رأسه، وفقدانه الهدوء، ظهر كإنسان عادي، رجل مثلي يمر بظروف صعبة ربما لم يمر بها من قبل. أدعمه، ورؤية جانبه الإنساني لا تقلل من قدراته".

وختم متحدثًا عن الدروي الإيطالي: "أتمنى أن يفوز أتالانتا بالقب، جاسبريني يستحقه تمامًا، وأنا أرشحهم للتتويج بالكاتشيو، إلى جانب إنتر وميلان".