كاميرا وبث خاص بمبابي.. نجم ريال مدريد ينال معاملة ميسي ورونالدو

معاملة خاصة لمبابي في أولى مبارياته بالدوري الإسباني...

ينتظر عشاق ريال مدريد، وبفارغ الصبر الظهور الأول لنجم فريقهم الجديد كيليان مبابي، في الدوري الإسباني، عندما يلعب أمام ريال مايوركا، مساء اليوم في الجولة الأولى من الليجا.

وكان مبابي، قد ظهر لأول مرة بقميص ريال مدريد، مساء الأربعاء الماضي أمام أتالانتا، في نهائي السوبر الأوروبي، وساهم في حصول الفريق الملكي، على اللقب بعد الفوز في المباراة بهدفين دون رد، منهم هدف بتوقيع النجم الفرنسي.

وقررت شبكة "ESPN" الإسبانية، والناقلة لمباريات الدوري الإسباني، الاحتفاء بالظهور الأول لمبابي بطريقة خاصة ومميزة أثناء نقل بث مباراة مايوركا على شاشتها.

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ومن المنتظر أن تخصص الشبكة الإسبانية، بث خاص عبر موقعها، لنقل لقطات الكاميرا الخاصة بتحركات مبابي، في ملعب إيبيروستار، الذي يستضيف اللقاء.

جدير بالذكر أن كيليان مبابي، كان قد انضم إلى ريال مدريد، في شهر يونيو الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر، وبحسب التقارير الصحفية سيحصل النجم الفرنسي على راتب سنوي قدره 15 مليون يورو.