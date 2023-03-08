كاميرات المراقبة فضحت الأمر .. كايل ووكر يتحرش بفتاة في مانشستر

قضى 90 دقيقة في تناول المشروبات الكحولية

يواجه المدافع الإنجليزي كايل ووكر أزمة جديدة مع الشرطة، بعدما شوهد ويقوم بالتحرش جنسيًا بفتاة في إحدى الحانات بمدينة مانشستر.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطع فيديو تم التقاطه للاعب من خلال كاميرات المراقبة بالحانة، وهو يقوم بلمس فتاة بطريقة غير لائقة، كما حاول تقبيلها خلال تواجده مع مجموعة من أصدقائه في غياب زوجته.

وأشارت الصحيفة إلى أن ووكر أمضى 90 دقيقة كاملة في تناول المشروبات الكحولية داخل الحانة، مما جعله ينهي الليلة في حالة شديدة من السُكر ليقوم بهذا التصرف الخادش للحياء.

ويتفهم موقع "جول" أنه من غير المتوقع أن يقوم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بمعاقبة اللاعب على ما حدث، لأن الأمر حدث خلال حصوله على إجازة لمدة يومين.

يذكر أن ووكر وقع في أزمة شديدة في أبريل 2020، عندما قام باستضافة حفلة جنسية في منزله خلال فترة الحظر التام في المملكة المتحدة بعد انتشار فيروس كورونا.