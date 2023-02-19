مهزلة في باريس .. لويس كامبوس يتدخل في عمل المدرب وكريستوف جالتييه يرد

موقف غريب في مواجهة باريس سان جيرمان الأخيرة.

شهدت مواجهة باريس سان جيرمان أمام نظيره ليل موقفًا غريبًا للغاية من المدير الرياضي للنادي لويس كامبوس مع حلول الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء.

حيث ترك كامبوس المقعد الخاص به في المدرجات وتوجه إلى أرض الملعب بحلول الدقيقة الـ 75 بالتزامن مع عدة تبديلات قام بها المدير الفني لباريس، كريستوف جالتييه، في وقت كانت تشير فيه النتيجة إلى تقدم ليل بثلاثة أهداف لهدفين.

فجأة ظهر كامبوس على حدود أرض الملعب وبدأ في إعطاء التوجيهات لنجوم باريس سان جيرمان في وجود المدير الفني جالتييه وبشكل سبب صدمة لكل من شاهد الموقف.

وخرج جالتييه بعد المباراة وقال في تصريحات صحفية: "هذا ليس تدخلًا، لويس شخص شغوف، ومتعطش للانتصارات، كان هناك بعض الغضب لكن لم يكن هناك تدخلات".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد فاز باللقاء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد هدف حاسم من ليونيل ميسي في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.