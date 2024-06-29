كامافينجا: لست سعيدًا.. ولا أحب أن يكرر ديشان ما فعله معي في كأس العالم!

تصريحات مثيرة من لاعب وسط ريال مدريد

اعترف إدواردو كامافينجا لاعب وسط فرنسا، بصعوبة الاكتفاء بدور بديل في المنتخب خلال بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تحتضنها ألمانيا.

وكان صاحب الـ21 عامًا لاعبًا أساسيًا مع ريال مدريد، حيث اكتسح لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، لكنه لعب 48 دقيقة فقط في دور المجموعات.

وقال كامافينجا، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "هذه ليست نتيجة إيجابية بالنسبة لي. حقيقة أنني لا ألعب كثيرًا لا تجعلني سعيدًا بالضرورة، لكنني أعلم أنه في يوم أو آخر سيأتي وقتي، يجب أن تكون مستعدًا، كما حدث في كأس العالم عندما طلب مني المدرب المشاركة في النهائي".

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وأضاف: "يجب أن تكون جاهزًا أثناء التدريب، قبل المباريات أفعل الشيء نفسه، أستمع إلى الموسيقى وأقوم بعمليات الإحماء، إذا كان رأسي صحيحًا، فستتبعه ساقي، لا تُلعب أي مسابقة بـ11 لاعبًا فقط، الشيء الأكثر أهمية هو التركيز حتى النهاية".

وتصطدم فرنسا، التي فشلت في احتلال صدارة مجموعتها، بمنتخب بلجيكا في ثمن النهائي، حيث سيواجه كامافينجا زميله السابق جيريمي دوكو، مشيرًا إلى أنه "من الصعب الدفاع ضده، إنه متفجر وعدواني".

وعن إمكانية استعانة المدير الفني ديدييه ديشان به في مركز الظهير الأيسر، كما حدث في نهائي كأس العالم 2022، علق: "ما زلت لا أستمتع بالأمر، وهذا لم يتغير. لكنني لاعب في الفريق، إذا اضطررت للعب في مركز الظهير مرة أخرى فسأفعل. لكنه يبقى موقفًا لا أحبه".