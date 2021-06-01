كامافينجا، فيرتس ونجوم للمشاهدة في الأدوار الإقصائية لأمم أوروبا للشباب

ينطلق ربع نهائي كأس أمم أوروبا للشباب يوم الإثنين، وهناك عدد من المواهب الشابة تتنافس على الوصول للنهائي الذي يقام في 6 يونيو

في حين أن كرة القدم الأوروبية تأخذ استراحة قصيرة قبل بداية يورو 2020، فمن المقرر أن يشارك بعض كبار النجوم الشباب في القارة هذا الأسبوع مع استئناف بطولة أوروبا تحت 21 عامًا.

مع تقسيم البطولة إلى جزأين بعد تأجيل أمم أوروبا للكبار، لعبت مراحل المجموعات في مارس، حيث كانت إنجلترا هي الضحية الأكبر في مراحل المجموعات.

والآن يعود المتأهلون لربع النهائي الثمانية إلى البلدين المضيفين المجر وسلوفينيا لخوض مراحل خروج المغلوب، على أن تقام المباراة النهائية في ليوبليانا يوم الأحد 6 يونيو.

وعلى الرغم من أن بعض اللاعبين المشاركين يبلغون من العمر 23 عامًا، إلا أن هناك مجموعة من النجوم الشباب الذين تتوافق أعمارهم مع الجيل القادم والذين يمكنهم أيضًا لعب دور البطولة مع اقتراب المنافسة من نهايتها.

يريمي بينو (إسبانيا)

يتطلع يريمي للحصول على بطولة كبرى في غضون أسبوعين بعد أن كان جزءًا من فريق فياريال الذي تغلب على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي 2020-21.

أصبح اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا أصغر فائز على الإطلاق بالمسابقة بالإضافة إلى أنه أصغر لاعب إسباني يبدأ نهائيًا أوروبيًا كبيرًا (الأرقام القياسية التي احتفظ بها سابقًا روبن فان بيرسي وإيكر كاسياس على التوالي)، وقد قدم أداء مميز تحت قيادة أوناي إيمري.

في المجمل، سجل الجناح سبعة أهداف في جميع المسابقات للغواصات الصفراء، بما في ذلك هدف في اليوم الأخير من موسم الدوري الإسباني جعله أصغر لاعب يسجل هدفًا خارج أرضه ضد ريال مدريد هذا القرن.

سجل هدفًا سابقًا لبرشلونة عندما كان في صفوف ناديه الأصلي تينيريفي، وقد تم تشبيه طريقة لعبه بطريقة آريين روبين، حيث حرص الظهير الأيمن على الاقتحام من موقعه المفضل على الجانب الأيسر.

قال مساعد مدرب فياريال تحت 23 عامًا ناندو مارتينيز لصحيفة الباييس "يريمي تميز بشخصيته. كلما زادت صعوبة التحدي، زادت قدرته على إظهار إمكاناته.

"إنه يحافظ على جوهر لعبه عندما كان يلعب في الشارع عندما كان طفلاً. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعيش من أجل كرة القدم، ويضمن كل يوم حصوله على التدريب الصحيح والتغذية والراحة."

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يتواجد في صفوف منافس إسبانيا في ربع النهائي "كرواتيا" جوسكو جفارديول، المدافع البالغ من العمر 19 عامًا، والذي من المقرر أن يكمل انتقاله إلى لايبزيج هذا الصيف، تم اختياره أيضًا في تشكيلة الفريق الأول ليورو 2020.

بريان بروبي (هولندا)

لطالما كان يُنظر إلى بروبي على أنه نجم قادم، وإذا كانت عروضه المبكرة في فريق أياكس الأول هي أي شيء يجب أن يمر به، فإنه يبدو أنه مستعد للعودة إلى هذه الإمكانيات.

على الرغم من أنه بدأ مباراة واحدة فقط لفريق إريك تن هاج في 2020-21، إلا أنه أنهى الموسم بستة أهداف وصنع هدفين بعد سلسلة من العروض اللافتة للنظر.

غير أن عدم قدرته على اقتحام التشكيلة الأساسية جعله يرفض فرصة توقيع عقد جديد في أمستردام، وبدلاً من ذلك وافق على الانضمام إلى لايبزيج بشكل مجاني هذا الصيف.

وقال لموقع جول في ديسمبر قبل الانتهاء من الانتقال "أفضل الذهاب إلى ألمانيا، لأنني أعتقد أن الدوري الألماني يناسب طريقتي بشكل أفضل".

"تمامًا كما هو الحال في أياكس، تحصل المواهب الشابة حقًا على فرصة هناك. في إنجلترا، يمكنك أن ترى أن لاعبًا جديدًا آخر يتم شراؤه فقط إذا سارت الأمور ضدهم، بدلاً من الانتظار [حتى يتكيفوا]."

ومع ذلك ، قد يكون هذا الانتقال في خطر، حيث تشير التقارير أن بروبي ليس حريصًا على الانضمام إلى لايبزيج الآن بعد أن غادر المدرب جوليان ناجيلسمان النادي، ويأمل أن يتمكن من التفاوض على صفقة لإعادته إلى يوهان كرويف أرينا.

على الرغم من كل ذلك، من المؤكد أن "روميلو لوكاكو الجديد" سيكون واحدًا يستحق المشاهدة بينما يتطلع المنتخب الهولندي إلى تحقيق أول انتصار لهم في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا منذ عام 2007 هذا الأسبوع.

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ينضم بروبي إلى تشكيلة هولندا مع زميله في أياكس ديفين رينش، الذي ظهر كخيار أول في مركز الظهير الأيمن لأبطال الدوري الهولندي في موسم 2020-2021

اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يمكنه أيضًا اللعب في مركز قلب الدفاع، أنهى الموسم بستة أهداف.

إدواردو كامافينجا (فرنسا)

واحد من نجوم البطولة، كان هناك من يتوقع في بداية الموسم أن يكون كامافينجا مع المنتخب الأول هذا الصيف بدلاً من منتخب تحت 21 عامًا.

بعد أن أصبح ثالث أصغر لاعب في فرنسا وثاني أصغر هداف خلال الخريف، بدا لاعب خط الوسط مسمرًا ليتم تسميته في تشكيلة ديدييه ديشان.

ومع ذلك، فإن النصف الثاني المخيب للآمال من الموسم، عنى أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا سيتعين عليه القيام بدوره في أمم أوروبا للشباب خلال الأيام السبعة المقبلة.

لا يزال من المحتمل أن يكون هناك الكثير من الأندية الكبرى التي تتابعه، حيث من المقرر أن تندلع حرب بين أكبر الأندية في أوروبا هذا الصيف لإبرام صفقة مع رين لوصيف الجيل القادم 2021.

قال وكيل أعماله جوناثان بارنيت لموقع جول في فبراير مع تزايد التقارير حول اهتمام ريال مدريد: "كونه أفضل لاعب خط وسط في العالم، هكذا أرى مستقبله ، [مع] الكثير من الميداليات والكثير من الجوائز".

ارتبط بايرن ميونخ أيضًا في الأشهر الأخيرة، وبالتالي فإن كل لمسة له في الأيام المقبلة من المقرر أن تخضع للتدقيق في جميع أنحاء القارة.

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كامافينجا ليس الوحيد المتواجد من الجيل القادم 2021 في تشكيلة فرنسا، حيث تم استدعاء مهاجم باريس سان جيرمان أرنود كاليمويندو بعد موسمه على سبيل الإعارة في لانس، حيث سجل ثمانية أهداف وقدم ستة تمريرات حاسمة في الدوري الفرنسي. .

فرانشيسكو كونسيساو (البرتغال)

حطم كونسيساو بالفعل رقماً قياسياً واحداً في هذه البطولة، بعد أن أصبح أصغر هداف للبرتغال على الإطلاق في بطولة أوروبا تحت 21 سنة خلال فوزه على سويسرا في مراحل المجموعات.

جاء هذا الهدف وسط فترة استراحة للاعب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي ظهر لأول مرة فقط مع بورتو في فبراير، لكنه شارك في 17 مباراة مع الفريق الأول قبل نهاية الموسم.

تم تشبيه نجل مدرب بورتو سيرجيو كونسيساو، فرانشيسكو (المعروف أيضًا باسم "شيكو") بـليونيل ميسي لقدرته على المراوغة واستعداده للاقتحام بقدمه اليسرى عند اللعب من الجهة اليمنى.

وقال إدواردو لويس مدافع بورتو السابق لريكورد:"فرانشيسكو يشبه ميسي. إذا قارنته بأحد مشارهير الكرة، فهو ميسي.

"الفتى لديه كل ما يلزم ليصبح لاعبًا عظيمًا."

لاعب سبورتنج لشبونة السابق من المؤكد أنه يبدو مستعد للعودة إلى هذه الإمكانيات، بعد أن أصبح بالفعل ثاني أصغر لاعب في بورتو يظهر في دوري أبطال أوروبا.

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سينضم إلى كونسيساو في هجوم البرتغال تياجو توماس، حيث لعب المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا دورًا رئيسيًا في فوز سبورتنج باللقب الأول منذ عام 2002. ومنذ ذلك الحين، ارتبط بالانتقال إلى أرسنال.

فلوريان فيرتس (ألمانيا)

لم يكن فيرتس جزءًا من تشكيلة ألمانيا لمراحل المجموعات لأنه كان ضمن تشكيلة الفريق الأول، بعد أن تلقى أول استدعاء له من يواخيم لوف في تصفيات كأس العالم في مارس.

حتى أن هناك أخبار تشير إلى أنه لو لم يتم استدعاء توماس مولر لأول مرة منذ ثلاث سنوات، لكان فيرتس متواجد مع ألمانيا في يورو 2020 هذا الصيف.

سيسعى مهاجم باير ليفركوزن لقيادة ألمانيا إلى المجد في الأيام المقبلة بعد أول موسم كامل رائع في الدوري الألماني.

أنهى اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي احتل المركز السادس في قائمة الجيل القادم 2021، الموسم بثمانية أهداف وثمانية تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، وحصل على عقد جديد مدته خمس سنوات.

فيرتس الذي حل محل كاي هافرتس عندما أصبح أصغر لاعب في ليفركوزن الموسم الماضي، دخل بسلاسة في مكان صانع الألعاب في باي أرينا، وهو ما يوضح سبب حرص ليفربول وبايرن ميونخ على التعاقد معه.

الآن مع استبعاد يوسف موكوكو بسبب الإصابة، سيكون فيرتس نجم ألمانيا في لقاء ربع النهائي ضد الدنمارك.

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إضافة جديدة أخرى لتشكيلة ألمانيا في الأدوار الإقصائية هو المهاجم السريع كريم أديمي، الذي لعب دورًا رئيسيًا في سالزبورج للدفاع عن لقب الدوري النمساوي.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي لم يخوض حتى الآن مباراة دولية مع فريق تحت 21 عامًا، أنهى الموسم بتسعة أهداف و 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات لفريق جيسي مارش.

وحيد فاغير (الدنمارك)

بعد أن أصبح أصغر لاعب يمثل الدنمارك على مستوى أقل من 21 عامًا خلال مرحلة المجموعات، يأمل فاعير في قيادة الخط الهجومي مرة أخرى في مراحل خروج المغلوب.

تم ربط اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بمجموعة من أفضل الأندية الأوروبية بعد تألقه في وطنه مع فيلي.

حتى أنه تم تشبيهه بزلاتان إبراهيموفيتش، سواء لتميزه أمام المرمى أو الغطرسة التي يلعب بها على الرغم من سنواته القليلة.

قال ستين تايكوسن رئيس الأكاديمية عندما وقع فاغير عقده الاحترافي الأول عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا في عام 2018: "فاغير سريع التقدم وجيد تقنيًا ولديه ذكاء في اللعبة ويشارك أيضًا في العمل الدفاعي".

"وحيد لديه الكثير من نقاط القوة ولديه ثقة كبيرة في قدراته الخاصة. هناك القليل من زلاتان فيه، لأنه يلعب بثقة كبيرة بالنفس في التدريبات وفي المباريات".

المخضرم الذي خاض 40 مباراة مع الفريق الأول بالفعل، لا يتوقع أن لا يقدم مستوى جيد مع اقتراب البطولة من نهايتها.

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فاغير ليس الشاب الوحيد الذي يشكل جزءًا من خط الهجوم الدنماركي، حيث تم اختيار نجم كوبنهاجن محمد دارامي أيضًا للعب في الهجوم.

ساهم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بـ 12 هدفًا وسبع تمريرات حاسمة مع ناديه خلال الموسمين الماضيين، مما أدى إلى ارتباطه بليفربول ولايبزيج.