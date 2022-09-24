كامافينجا: سأغير قدمي اليمنى، إنها سيئة للغاية!

كامافينجا يختار المرشح الأول للحصول على كأس العالم

كشف متوسط ميدان ريال مدريد إدواردو كامافينجا، عن الدور الكبير الذي يلعبه المدرب كارلو أنشيلوتي معه من أجل تطوره في الفريق.

كما أوضح أيضًا أنه قد تحسن في منظومة الملكي وذلك بسبب مشاركته بجوار لوكا مودريتش وتوني كروس، وللتعلم منهم من تعاملهم الرياضي خارج الملعب.

حيث أجرى اللاعب الفرنسي مقابلة مع مجلة "GQ" تحدث فيها عن الاختلاف بين اللعب في رين وريال مدريد، وعن قدمه اليمنى الذي يريد استبدالها، وحول تفضيله لمنتخب بلاده من أجل الحصول على كأس العالم.

ماذا قال كامافينجا عن ريال مدريد؟

قال الفرنسي: "لقد تعلمت الكثير من مودريتش وكروس، من خلال مشاركتهم في الملعب وخصائصهم، ولكن أيضًا بسبب ما يفعلونه في الخارج مثل: ممارسة الرياضة بعد التدريب، والراحة ... هذه أشياء أطبقها على نفسي لأنها جيدة بالنسبة لي".

وواصل: "اللعب لريال مدريد؟ لقد كان حلمي منذ أن كنت صغيرًا. إنه أفضل ناد في العالم وعندما جاءوا للتوقيع معي لم يكن لدي أدنى شك في أنني أريد أن انتقل".

وحول الاختلاف عن المشاركة مع رين، أضاف: "الأمر مختلف، حيث كنت أيضًا مشهورًا للغاية مع رين، لكن لا علاقة لذلك بما أنا عليه الآن لأنني ألعب مع ريال مدريد".

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وأردف: "عندما أسافر إلى بلد آخر، أفكر دائمًا أن الناس لن يتعرفوا علي، لكنهم يتعرفون علي لأن مباريات مدريد تُشاهد في جميع أنحاء العالم. لم تكن صدمة، لأنني كنت معتادًا على الشعبية، لكنه مستوى آخر".

ماذا عن أنشيلوتي؟

قال كامافينجا: "إنه أحد أفضل المدربين في العالم لأنه تمكن من الفوز بالعديد من المسابقات المختلفة في العديد من البلدان، إنه شخص يتحدث كثيرًا مع اللاعبين، وكذلك مع الشباب".

وتابع: "عندما وصلت، أعطاني بعض الأدوار وشرح لي ما يريده مني، سواء كنت لاعبًا أساسيًا أو بديلاً، فهو يمنحني دائمًا الكثير من الثقة".

ما هي البطولة المفضلة له مع ريال مدريد؟

لم يوضح كامافينجا ما هي البطولة المفضلة له لكنه أكد أنه يريد الحصول على الألقاب، حيث قال: "في العام الماضي فزنا بأربعة ألقاب، أنا سعيد للغاية، لكننا الآن نريد المزيد".

وعن المنتخب المرشح للحصول على كأس العالم، اختتم: "فرنسا هي المفضلة لكأس العالم في قطر لأن لدينا الكثير من اللاعبين العالميين، وأحلم بالمشاركة في المونديال".

ماذا قال عن نفسه؟

يرى كامافينجا أنه شخص يحب الاستمتاع بالحياة ولا يهتم بما يقوله الناس عنه، لكن مشكلته الوحيدة هي ساقه اليمنى الذي يريد أن يستبدلها.

حيث قال: "أنا شخص أستمتع بالحياة كثيرًا ولا أهتم بما يقوله الآخرون، فقط زملائي وعائلتي، أنا فتى ذكي لن يفقد رأسه من أجل النجاح، وأحتفظ دائمًا بهدوئي وابتسامتي، سأغير ساقي اليمنى فقط، إنها سيئة للغاية".